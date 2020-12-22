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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 53545556

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.6 5 8
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
38%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
13%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
13%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
25%
2
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 10:02

Re: izibank

Не ещё не удобно переходить к экрану касательно информации по кредитной задолженности. Пока найдешь эту область для тапа...
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 10:07

  MASolomko написав:izibank,

1) вы не всех строках поменяли написание нашей неньки, вот у меня есть в выписке по карте операции "операції по україні"

2) на главном экране выбираю карту, потом кнопку "Пополнить свою карту", появляется меню и в блоке "мои карты" представлена даже та карта, которую я хочу пополнить, — не логично;

3) во втором пункте выбираем пополнить одну из своих карт, открывается окно, где переврд между своими картами и вот тут я постоянно путаюсь с какой карты на какую карту я перевожу. Здесь через чур мало текста и графических обозначений, которые облегчают восприятия.

Что я хочу по пунктам 2 и 3?
Всё просто. Если на главном экране я выбрал карту и под ней нажал кнопку пополнить, то я желаю пополнить именно эту карту, а не какую-либо другую из своих карт. А то приходится ещё отслеживать.

ps Входе данного написания в мобильном приложении отображены кредитная и гривневая виртуальная карты.


вітаю,
дякуємо за фідбек :D передали відповідальним співробітникам
izibank
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 10:08

  Flamingo написав:
  MASolomko написав:2) на главном экране выбираю карту, потом кнопку "Пополнить свою карту", появляется меню и в блоке "мои карты" представлена даже та карта, которую я хочу пополнить, — не логично;

Я даже больше скажу - поскольку у меня всего одна карта (виртуалки не открывал), то не смотря на то, что я постоянно сохраняю карты с которых пополнялась оная при нажатии "Пополнить свою карту" => "Картой другого банка" на выбор предлагает аж ничего. Так и на фуа спрашивается я их сохраняю. Да они все есть если выбрать меню "перевести на другую карту", но разве для пополнения собственной карты не логичнее было чтобы и в "пополнить свою" их предлагало? А если я не перевожу никогда отсюда на свои карты деньги? А если я только гашу кредитную задолженность тут? Постоянно вручную вводить номер карты ну вот ни разу не комильфо.

И опять возвращаюсь к отображению на главном меню сумм "свои-доступные". Я уже писал что ИМХО весьма не информативно писать большими цифрами "СВОИ" а маленькими под ними "доступно". Уже не говоря о том, что когда ты влез в кредит сумма с минусом ну не нужна тебе постоянно. Но вот получил другой "кейс" неудобства - на карте свои - скажем 8000 (+есть 2000 кред.лима) - оплатить надо 15000. Гори на экране "ДОСТУПНО - 10000" - я бы пополнил карту только на 5000, а поскольку там горело "СВОИ 8000" и я по привычке не обратил внимание на эту глупую особенность изи - то пополнил карту на 7000. А эти 2000 мне вполне бы сгодились и в другом месте. Не спорю - это чисто мой фэйл, но реализован этот момент в изе весьма не "юзерфрендли" :evil:



вітаю,
дякуємо за фідбек :D передали відповідальним співробітникам
izibank
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Представник банку
 
Повідомлень: 84
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 10:50

  izibank написав:
  Flamingo написав:
  MASolomko написав:2) на главном экране выбираю карту, потом кнопку "Пополнить свою карту", появляется меню и в блоке "мои карты" представлена даже та карта, которую я хочу пополнить, — не логично;

Я даже больше скажу - поскольку у меня всего одна карта (виртуалки не открывал), то не смотря на то, что я постоянно сохраняю карты с которых пополнялась оная при нажатии "Пополнить свою карту" => "Картой другого банка" на выбор предлагает аж ничего. Так и на фуа спрашивается я их сохраняю. Да они все есть если выбрать меню "перевести на другую карту", но разве для пополнения собственной карты не логичнее было чтобы и в "пополнить свою" их предлагало? А если я не перевожу никогда отсюда на свои карты деньги? А если я только гашу кредитную задолженность тут? Постоянно вручную вводить номер карты ну вот ни разу не комильфо.

И опять возвращаюсь к отображению на главном меню сумм "свои-доступные". Я уже писал что ИМХО весьма не информативно писать большими цифрами "СВОИ" а маленькими под ними "доступно". Уже не говоря о том, что когда ты влез в кредит сумма с минусом ну не нужна тебе постоянно. Но вот получил другой "кейс" неудобства - на карте свои - скажем 8000 (+есть 2000 кред.лима) - оплатить надо 15000. Гори на экране "ДОСТУПНО - 10000" - я бы пополнил карту только на 5000, а поскольку там горело "СВОИ 8000" и я по привычке не обратил внимание на эту глупую особенность изи - то пополнил карту на 7000. А эти 2000 мне вполне бы сгодились и в другом месте. Не спорю - это чисто мой фэйл, но реализован этот момент в изе весьма не "юзерфрендли" :evil:



вітаю,
дякуємо за фідбек :D передали відповідальним співробітникам


З приводу "своїх-досутпних"
Моя думка прямо протилежна - як на мене, нинішня реалізація правильна і розумна. Міняти її на догоду людям, які не хочуть подивитися уважніше, це не самий кращий підхід.
І здається такий же підхід присутній і в західному банкінгу - свої гроші відбражаються окремо і на першому місці
Як на мене, то проблема в тому, що відгуки на будь-що зазавичай пишуть негативні. Якщо все добре, то про це просто ліньки писати - звичайна людська психологія. Цим багато хто і користується

Отже передайте і мою думку відповідальним співробітникам :mrgreen: :mrgreen:
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 12:10

  nickvp написав:
З приводу "своїх-досутпних"
Моя думка прямо протилежна - як на мене, нинішня реалізація правильна і розумна. Міняти її на догоду людям, які не хочуть подивитися уважніше, це не самий кращий підхід.
І здається такий же підхід присутній і в західному банкінгу - свої гроші відбражаються окремо і на першому місці
Як на мене, то проблема в тому, що відгуки на будь-що зазавичай пишуть негативні. Якщо все добре, то про це просто ліньки писати - звичайна людська психологія. Цим багато хто і користується

Отже передайте і мою думку відповідальним співробітникам :mrgreen: :mrgreen:


вітаю!
дякуємо за фідбек, передали 8)
izibank
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 12:24

Re: izibank

  MASolomko написав:2) на главном экране выбираю карту, потом кнопку "Пополнить свою карту", появляется меню и в блоке "мои карты" представлена даже та карта, которую я хочу пополнить, — не логично;
izibank, вот аналогично произошло с получением реквизитов для пополнения внутри страны.
На главном экране выбираю карту, потом кнопку "Пополнить свою карту", появляется меню и в блоке "інші способи" выбираю пункт "з картки іншого банку" — автоматом подтягивается кредитка.

В итоге СЭП отправил на Помаранчеву :( А так хотел понаблюдать грейс до 10 числа. Эх загасил раньше :'(
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 12:28

  nickvp написав:
Отже передайте і мою думку відповідальним співробітникам :mrgreen: :mrgreen:

А можна еще для понимания увидеть вашу точку зрения по тому же вопросу но в другом аспекте, который я описывал ранее. Итак у вас кредитка от изи и на карте и вы имеете долг в грейсе. А это Имхо в принципе самый ппавильный способ прлтзоваеия кредитки. И вот вам БОЛЬШИМИ цифрами на экране пишут - сумму вашего долга. Ответьте на вопрос - как часто она вам нужна? Один раз в месяц. Но вы ее видите при каждом заходе в аппку. А в этом же случае - как часто вам нужна вторая сумма - та что "маленькими" - доступные? Да постоянно. Чтобы оценить хватит ои денег на покупку. Так какую сумму по вашему было бы логичнее давать БОЛЬШИМИ цифрамм?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 12:35

Re: izibank

  Flamingo написав:Так какую сумму по вашему было бы логичнее давать БОЛЬШИМИ цифрамм?

По их мнению как раз то что должны им :)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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