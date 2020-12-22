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банках (гарне і погане) / izibank izibank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 54555657 Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку. izibank 2.6 5 8 1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і. 38% 3 2 - Погано. Некомпетентно. 13% 1 3 - Задовільно. Хотілося б краще. 13% 1 4 - Нормально. Як і повинно бути. 25% 2 5 - Відмінно. Дуже сподобалося. 13% 1 Всього голосів : 8 Додано: Сер 23 гру, 2020 14:38 Re: izibank izibank написав: unknownurl написав: izibank, несколько дней назад появился курс валют на сайте. Что это за курс валют? Он совпадает с курсом в отделениях ТАСКОМБАНКа, но не с тем, который действует для переводов между картами (обмен валют в приложении izibank). Может логичнее показывать на сайте курс из приложения izibank'a, а не наличный для отделений банка-партнера? , несколько дней назад появился курс валют на сайте. Что это за курс валют? Он совпадает с курсом в отделениях ТАСКОМБАНКа, но не с тем, который действует для переводов между картами (обмен валют в приложении izibank). Может логичнее показывать на сайте курс из приложения izibank'a, а не наличный для отделений банка-партнера?



вітаю,

ще раз дякуємо, що повідомили про цю інформацію . вже виправили, та тепер там відображається курс для платіжних карток) вітаю,ще раз дякуємо, що повідомили про цю інформацію. вже виправили, та тепер там відображається курс для платіжних карток) Т.е. сейчас на сайте отображается курс, который применяется в случае если валюта платежа не совпадает с валютой карты (курс конвертации)? Ох, не изи, думал у вас один курс валют и для онлайн обмена, и для конвертации валюты, как в монобанке... Ещё и этот курс конвертации не видно в приложении, только на сайте. Т.е. сейчас на сайте отображается курс, который применяется в случае если валюта платежа не совпадает с валютой карты (курс конвертации)? Ох, не изи, думал у вас один курс валют и для онлайн обмена, и для конвертации валюты, как в монобанке... Ещё и этот курс конвертации не видно в приложении, только на сайте. unknownurl Повідомлень: 285 З нами з: 01.10.19 Подякував: 19 раз. Подякували: 68 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 гру, 2020 14:47 unknownurl написав: Т.е. сейчас на сайте отображается курс, который применяется в случае если валюта платежа не совпадает с валютой карты (курс конвертации)? Т.е. сейчас на сайте отображается курс, который применяется в случае если валюта платежа не совпадает с валютой карты (курс конвертации)?



так



unknownurl написав: Ещё и этот курс конвертации не видно в приложении, только на сайте. Ещё и этот курс конвертации не видно в приложении, только на сайте.



в майбутніх оновленнях плануємо розмістити курси і в додатку такв майбутніх оновленнях плануємо розмістити курси і в додатку izibank

Представник банку Повідомлень: 86 З нами з: 10.09.20 Подякував: 11 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 гру, 2020 14:57 izibank, izibank — легкий мобільний банк - ваш слоган на сайте, а в курсах уже можно запутаться. Надеюсь в дальнейшем развитии банка, курс для всех операций будет одинаковый, что действительно будет изи для конечного пользователя. - ваш слоган на сайте, а в курсах уже можно запутаться. Надеюсь в дальнейшем развитии банка, курс для всех операций будет одинаковый, что действительно будет изи для конечного пользователя. unknownurl Повідомлень: 285 З нами з: 01.10.19 Подякував: 19 раз. Подякували: 68 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 гру, 2020 15:43 Flamingo написав: nickvp написав:

Отже передайте і мою думку відповідальним співробітникам Отже передайте і мою думку відповідальним співробітникам

А можна еще для понимания увидеть вашу точку зрения по тому же вопросу но в другом аспекте, который я описывал ранее. Итак у вас кредитка от изи и на карте и вы имеете долг в грейсе. А это Имхо в принципе самый ппавильный способ прлтзоваеия кредитки. И вот вам БОЛЬШИМИ цифрами на экране пишут - сумму вашего долга. Ответьте на вопрос - как часто она вам нужна? Один раз в месяц. Но вы ее видите при каждом заходе в аппку. А в этом же случае - как часто вам нужна вторая сумма - та что "маленькими" - доступные? Да постоянно. Чтобы оценить хватит ои денег на покупку. Так какую сумму по вашему было бы логичнее давать БОЛЬШИМИ цифрамм? А можна еще для понимания увидеть вашу точку зрения по тому же вопросу но в другом аспекте, который я описывал ранее. Итак у вас кредитка от изи и на карте и вы имеете долг в грейсе. А это Имхо в принципе самый ппавильный способ прлтзоваеия кредитки. И вот вам БОЛЬШИМИ цифрами на экране пишут - сумму вашего долга. Ответьте на вопрос - как часто она вам нужна? Один раз в месяц. Но вы ее видите при каждом заходе в аппку. А в этом же случае - как часто вам нужна вторая сумма - та что "маленькими" - доступные? Да постоянно. Чтобы оценить хватит ои денег на покупку. Так какую сумму по вашему было бы логичнее давать БОЛЬШИМИ цифрамм?

Согласен, по-моему уже была версия, где была сумма долга НА САМОМ ВИДНОМ МЕСТЕ.

А сейчас получше. Типа:



ДОСТУПНАЯ СУММА: XXXXX

из них кредитных: xxxx



или:



ДОСТУПНАЯ СУММА: XXXXX

свои: xxxxx

кредитные: xxxx Согласен, по-моему уже была версия, где была сумма долга НА САМОМ ВИДНОМ МЕСТЕ.А сейчас получше. Типа:ДОСТУПНАЯ СУММА: XXXXXиз них кредитных: xxxxили:ДОСТУПНАЯ СУММА: XXXXXсвои: xxxxxкредитные: xxxx Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13589 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7452 раз. Подякували: 3571 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 54555657 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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