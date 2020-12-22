unknownurl написав:izibank, несколько дней назад появился курс валют на сайте. Что это за курс валют? Он совпадает с курсом в отделениях ТАСКОМБАНКа, но не с тем, который действует для переводов между картами (обмен валют в приложении izibank). Может логичнее показывать на сайте курс из приложения izibank'a, а не наличный для отделений банка-партнера?
вітаю, ще раз дякуємо, що повідомили про цю інформацію . вже виправили, та тепер там відображається курс для платіжних карток)
Т.е. сейчас на сайте отображается курс, который применяется в случае если валюта платежа не совпадает с валютой карты (курс конвертации)? Ох, не изи, думал у вас один курс валют и для онлайн обмена, и для конвертации валюты, как в монобанке... Ещё и этот курс конвертации не видно в приложении, только на сайте.
nickvp написав: Отже передайте і мою думку відповідальним співробітникам
А можна еще для понимания увидеть вашу точку зрения по тому же вопросу но в другом аспекте, который я описывал ранее. Итак у вас кредитка от изи и на карте и вы имеете долг в грейсе. А это Имхо в принципе самый ппавильный способ прлтзоваеия кредитки. И вот вам БОЛЬШИМИ цифрами на экране пишут - сумму вашего долга. Ответьте на вопрос - как часто она вам нужна? Один раз в месяц. Но вы ее видите при каждом заходе в аппку. А в этом же случае - как часто вам нужна вторая сумма - та что "маленькими" - доступные? Да постоянно. Чтобы оценить хватит ои денег на покупку. Так какую сумму по вашему было бы логичнее давать БОЛЬШИМИ цифрамм?
Согласен, по-моему уже была версия, где была сумма долга НА САМОМ ВИДНОМ МЕСТЕ. А сейчас получше. Типа: