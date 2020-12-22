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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 54555657

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.6 5 8
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
38%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
13%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
13%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
25%
2
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 14:38

Re: izibank

izibank написав:
  unknownurl написав:izibank, несколько дней назад появился курс валют на сайте. Что это за курс валют? Он совпадает с курсом в отделениях ТАСКОМБАНКа, но не с тем, который действует для переводов между картами (обмен валют в приложении izibank). Может логичнее показывать на сайте курс из приложения izibank'a, а не наличный для отделений банка-партнера?


вітаю,
ще раз дякуємо, що повідомили про цю інформацію :) . вже виправили, та тепер там відображається курс для платіжних карток)
Т.е. сейчас на сайте отображается курс, который применяется в случае если валюта платежа не совпадает с валютой карты (курс конвертации)? Ох, не изи, думал у вас один курс валют и для онлайн обмена, и для конвертации валюты, как в монобанке... Ещё и этот курс конвертации не видно в приложении, только на сайте.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 14:47

  unknownurl написав:Т.е. сейчас на сайте отображается курс, который применяется в случае если валюта платежа не совпадает с валютой карты (курс конвертации)?


так

  unknownurl написав: Ещё и этот курс конвертации не видно в приложении, только на сайте.


в майбутніх оновленнях плануємо розмістити курси і в додатку
izibank
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 14:57

izibank,
izibank — легкий мобільний банк
- ваш слоган на сайте, а в курсах уже можно запутаться. Надеюсь в дальнейшем развитии банка, курс для всех операций будет одинаковый, что действительно будет изи для конечного пользователя.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 15:43

  Flamingo написав:
  nickvp написав:
Отже передайте і мою думку відповідальним співробітникам :mrgreen: :mrgreen:

А можна еще для понимания увидеть вашу точку зрения по тому же вопросу но в другом аспекте, который я описывал ранее. Итак у вас кредитка от изи и на карте и вы имеете долг в грейсе. А это Имхо в принципе самый ппавильный способ прлтзоваеия кредитки. И вот вам БОЛЬШИМИ цифрами на экране пишут - сумму вашего долга. Ответьте на вопрос - как часто она вам нужна? Один раз в месяц. Но вы ее видите при каждом заходе в аппку. А в этом же случае - как часто вам нужна вторая сумма - та что "маленькими" - доступные? Да постоянно. Чтобы оценить хватит ои денег на покупку. Так какую сумму по вашему было бы логичнее давать БОЛЬШИМИ цифрамм?

Согласен, по-моему уже была версия, где была сумма долга НА САМОМ ВИДНОМ МЕСТЕ.
А сейчас получше. Типа:

ДОСТУПНАЯ СУММА: XXXXX
из них кредитных: xxxx

или:

ДОСТУПНАЯ СУММА: XXXXX
свои: xxxxx
кредитные: xxxx
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