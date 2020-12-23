Додано: Сер 23 гру, 2020 16:12

MASolomko написав: Flamingo, я веду учёт и я хочу видеть сумму долга по карте. Если взять карту Альфа, то приходится вычислять сумма долга по карте минус рассрочки.

Да иметь доступную общую сумму по карте тоже хорошо, но не настолько... IMHO Flamingo, я веду учёт и я хочу видеть сумму долга по карте. Если взять карту Альфа, то приходится вычислять сумма долга по карте минус рассрочки.Да иметь доступную общую сумму по карте тоже хорошо, но не настолько... IMHO

При всем уважении... Тоже веду учет. Надеюсь Вы не бумажные журнал-ордера и главную книгу заполняете - а как и я электронную таблицу? Если мое предположение верно, то ЭТ позволяет при ведении учета буквально в соседних клетках видеть и доступную сумму по карте, и сумму своих/чужих - поэтому для того чтобы убедиться в правильности Ваших данных достаточно сверить любой из этих параметров с данными Маба, мобайла, сэнса или любого другого источника инфы включая аппку изи. И это все в спокойной "домашней" обстановке, где можно и щитильнее все посмотреть попивая чай с какавой. А вот в "полевых" условиях, когда в ограниченном отрезке времени надо принять решение чем платить или сколько надо добавить чтобы хватило как-то заниматься вычислениями, или поиском где там что написано мелкими цифрами, лично мне не комильфо.Но это всего лишь мое мнение, вовсе не претендующее на истину в последней инстанции.