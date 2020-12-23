unknownurl написав:izibank, несколько дней назад появился курс валют на сайте. Что это за курс валют? Он совпадает с курсом в отделениях ТАСКОМБАНКа, но не с тем, который действует для переводов между картами (обмен валют в приложении izibank). Может логичнее показывать на сайте курс из приложения izibank'a, а не наличный для отделений банка-партнера?
вітаю, ще раз дякуємо, що повідомили про цю інформацію . вже виправили, та тепер там відображається курс для платіжних карток)
Т.е. сейчас на сайте отображается курс, который применяется в случае если валюта платежа не совпадает с валютой карты (курс конвертации)? Ох, не изи, думал у вас один курс валют и для онлайн обмена, и для конвертации валюты, как в монобанке... Ещё и этот курс конвертации не видно в приложении, только на сайте.
nickvp написав: Отже передайте і мою думку відповідальним співробітникам
А можна еще для понимания увидеть вашу точку зрения по тому же вопросу но в другом аспекте, который я описывал ранее. Итак у вас кредитка от изи и на карте и вы имеете долг в грейсе. А это Имхо в принципе самый ппавильный способ прлтзоваеия кредитки. И вот вам БОЛЬШИМИ цифрами на экране пишут - сумму вашего долга. Ответьте на вопрос - как часто она вам нужна? Один раз в месяц. Но вы ее видите при каждом заходе в аппку. А в этом же случае - как часто вам нужна вторая сумма - та что "маленькими" - доступные? Да постоянно. Чтобы оценить хватит ои денег на покупку. Так какую сумму по вашему было бы логичнее давать БОЛЬШИМИ цифрамм?
Согласен, по-моему уже была версия, где была сумма долга НА САМОМ ВИДНОМ МЕСТЕ. А сейчас получше. Типа:
MASolomko написав:Flamingo, я веду учёт и я хочу видеть сумму долга по карте. Если взять карту Альфа, то приходится вычислять сумма долга по карте минус рассрочки. Да иметь доступную общую сумму по карте тоже хорошо, но не настолько... IMHO
При всем уважении... Тоже веду учет. Надеюсь Вы не бумажные журнал-ордера и главную книгу заполняете - а как и я электронную таблицу? Если мое предположение верно, то ЭТ позволяет при ведении учета буквально в соседних клетках видеть и доступную сумму по карте, и сумму своих/чужих - поэтому для того чтобы убедиться в правильности Ваших данных достаточно сверить любой из этих параметров с данными Маба, мобайла, сэнса или любого другого источника инфы включая аппку изи. И это все в спокойной "домашней" обстановке, где можно и щитильнее все посмотреть попивая чай с какавой . А вот в "полевых" условиях, когда в ограниченном отрезке времени надо принять решение чем платить или сколько надо добавить чтобы хватило как-то заниматься вычислениями, или поиском где там что написано мелкими цифрами, лично мне не комильфо. Но это всего лишь мое мнение, вовсе не претендующее на истину в последней инстанции.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Если на карте использую кредитные средства, то в приложении баланс по карте уходит в минус на сумму текущей задолженности. Аналогично с наличием средств на карте. В итоге приложение показывает общий баланс моего кошелька. Я не веду учёт сколько кредитных средств у меня доступно для использования. Возможно, в дальнейшем...
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
nickvp написав: Отже передайте і мою думку відповідальним співробітникам
А можна еще для понимания увидеть вашу точку зрения по тому же вопросу но в другом аспекте, который я описывал ранее. Итак у вас кредитка от изи и на карте и вы имеете долг в грейсе. А это Имхо в принципе самый ппавильный способ прлтзоваеия кредитки. И вот вам БОЛЬШИМИ цифрами на экране пишут - сумму вашего долга. Ответьте на вопрос - как часто она вам нужна? Один раз в месяц. Но вы ее видите при каждом заходе в аппку. А в этом же случае - как часто вам нужна вторая сумма - та что "маленькими" - доступные? Да постоянно. Чтобы оценить хватит ои денег на покупку. Так какую сумму по вашему было бы логичнее давать БОЛЬШИМИ цифрамм?
"Мухи окремо, котлети окремо". Це лише моя думка, але ви просто не додивилися одного разу і закинули на 2000 грн більше грощей на карту, а зараз просто виправдовуєте свої дії, можливо навіть перед собою Для більшості людей головне знати суму заборгованості. В даному випадку я схиляюся до цієї ж точки зору. Всі ми різні і у всіх різні цілі.
nickvp написав:ви просто не додивилися одного разу і закинули на 2000 грн більше грощей на карту, а зараз просто виправдовуєте свої дії, можливо навіть перед собою
А вот ставить "лошадь позади телеги" таки не стоит - то что я написал уже в ответ на ваше мнение (о бессмысленности больших цифр "своих с минусом" когда по кредитке долг в грейсе) я писал в данной ветке намного раньше чем у меня случилось закидывание лишних 2000. Так что этим я уж точно ничего оправдываю. Тем более перед собой
nickvp написав:Для більшості людей головне знати суму заборгованості. В даному випадку я схиляюся до цієї ж точки зору. Всі ми різні і у всіх різні цілі.
А где вы увидели у меня призыв не показывать людям сумму задолженности. Вопрос ведь был "а не логичнее" (и далее по тексту) и я на него ответа и не увидел . Расцениваю это как "молчание - знак согласия". Ведь против логики не попрешь
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0