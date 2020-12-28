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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:59
Я так понял вы решили не заморачиваться с логикой, а просто подчеркнуть свой более высокий уровень? Ну что ж как говорили латиняне: Suum Quique. Пойду упьюсь из-за моего низкого уровня
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Додано: Вів 29 гру, 2020 16:44
Re: izibank
Изя-банк а у Вас все нормально? Ниче не сломалось? А то пытаюсь пополнить Вашу карту вашим приложением с другой своей карты - несколько секунд летает ваша точка вверх-вниз - потом без загрузки окна для ввода пароля 3д-секьюре появляется надпись "Операция успешна". А после этого на несколько секунд "Упс что-то пошло не так". И в это время приходит из "банка-донора" на телефон пароль для 3д-секьюре который вводить некуда. Попробовал трижды - все как под копирку. Еще утром все работало.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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