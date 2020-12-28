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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 55565758

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.6 5 8
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
38%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
13%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
13%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
25%
2
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:59

Я так понял вы решили не заморачиваться с логикой, а просто подчеркнуть свой более высокий уровень? Ну что ж как говорили латиняне: Suum Quique. Пойду упьюсь из-за моего низкого уровня ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлень: 5411
З нами з: 20.03.15
Подякував: 95 раз.
Подякували: 1269 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:44

Re: izibank

Изя-банк а у Вас все нормально? Ниче не сломалось? А то пытаюсь пополнить Вашу карту вашим приложением с другой своей карты - несколько секунд летает ваша точка вверх-вниз - потом без загрузки окна для ввода пароля 3д-секьюре появляется надпись "Операция успешна". А после этого на несколько секунд "Упс что-то пошло не так". И в это время приходит из "банка-донора" на телефон пароль для 3д-секьюре который вводить некуда. Попробовал трижды - все как под копирку. :( Еще утром все работало.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5411
З нами з: 20.03.15
Подякував: 95 раз.
Подякували: 1269 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 55565758
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