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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:59
Я так понял вы решили не заморачиваться с логикой, а просто подчеркнуть свой более высокий уровень? Ну что ж как говорили латиняне: Suum Quique. Пойду упьюсь из-за моего низкого уровня
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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- Подякували: 1275 раз.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 16:44
Изя-банк а у Вас все нормально? Ниче не сломалось? А то пытаюсь пополнить Вашу карту вашим приложением с другой своей карты - несколько секунд летает ваша точка вверх-вниз - потом без загрузки окна для ввода пароля 3д-секьюре появляется надпись "Операция успешна". А после этого на несколько секунд "Упс что-то пошло не так". И в это время приходит из "банка-донора" на телефон пароль для 3д-секьюре который вводить некуда. Попробовал трижды - все как под копирку.
Еще утром все работало.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
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- Повідомлень: 5422
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 1275 раз.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 10:15
Flamingo написав:
Изя-банк а у Вас все нормально? Ниче не сломалось? А то пытаюсь пополнить Вашу карту вашим приложением с другой своей карты - несколько секунд летает ваша точка вверх-вниз - потом без загрузки окна для ввода пароля 3д-секьюре появляется надпись "Операция успешна". А после этого на несколько секунд "Упс что-то пошло не так". И в это время приходит из "банка-донора" на телефон пароль для 3д-секьюре который вводить некуда. Попробовал трижды - все как под копирку.
Еще утром все работало.
вітаю, написали в особисті повідомлення для уточнення інформації
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izibank
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- Представник банку
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- Повідомлень: 87
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Додано: Сер 30 гру, 2020 10:39
izibank написав:
вітаю, написали в особисті повідомлення для уточнення інформації
Ответил
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 5422
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 1275 раз.
-
- Профіль
-
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