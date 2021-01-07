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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 55565758

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.8 5 9
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
33%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
11%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
11%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
33%
3
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:59

Я так понял вы решили не заморачиваться с логикой, а просто подчеркнуть свой более высокий уровень? Ну что ж как говорили латиняне: Suum Quique. Пойду упьюсь из-за моего низкого уровня ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлень: 5500
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Подякували: 1314 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:44

Re: izibank

Изя-банк а у Вас все нормально? Ниче не сломалось? А то пытаюсь пополнить Вашу карту вашим приложением с другой своей карты - несколько секунд летает ваша точка вверх-вниз - потом без загрузки окна для ввода пароля 3д-секьюре появляется надпись "Операция успешна". А после этого на несколько секунд "Упс что-то пошло не так". И в это время приходит из "банка-донора" на телефон пароль для 3д-секьюре который вводить некуда. Попробовал трижды - все как под копирку. :( Еще утром все работало.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлень: 5500
З нами з: 20.03.15
Подякував: 95 раз.
Подякували: 1314 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 10:15

  Flamingo написав:Изя-банк а у Вас все нормально? Ниче не сломалось? А то пытаюсь пополнить Вашу карту вашим приложением с другой своей карты - несколько секунд летает ваша точка вверх-вниз - потом без загрузки окна для ввода пароля 3д-секьюре появляется надпись "Операция успешна". А после этого на несколько секунд "Упс что-то пошло не так". И в это время приходит из "банка-донора" на телефон пароль для 3д-секьюре который вводить некуда. Попробовал трижды - все как под копирку. :( Еще утром все работало.


вітаю, написали в особисті повідомлення для уточнення інформації
izibank
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Представник банку
 
Повідомлень: 87
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 10:39

Re: izibank

  izibank написав:вітаю, написали в особисті повідомлення для уточнення інформації
Ответил
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 12:58

Периодически наблюдаю в приложении изи картину когда остаток своих не = остатку с учетом кредитного лимита на одну копейку. Например вот сейчас вот так
Зображення
Иногда это лечится перегрузкой. Иногда висит долго. Как такое вообше получается? Рассинхрончик или проблемы с мать ее матикой ;)?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 13:31

Flamingo, тоже наблюдал эту "плавающую копейку"
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 17:11

Студенти зберігають числа у флоатах? Класика...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 22:14

  Flamingo написав:Я так понял вы решили не заморачиваться с логикой, а просто подчеркнуть свой более высокий уровень? Ну что ж как говорили латиняне: Suum Quique. Пойду упьюсь из-за моего низкого уровня ;)

чтобы вы не спорили (друг с другом), предлагаю обе цифры сделать одинаковым шрифтом. И, если есть долг, его светить красным и с минусом, если есть свои, то светить зеленым.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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