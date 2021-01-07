Изя-банк а у Вас все нормально? Ниче не сломалось? А то пытаюсь пополнить Вашу карту вашим приложением с другой своей карты - несколько секунд летает ваша точка вверх-вниз - потом без загрузки окна для ввода пароля 3д-секьюре появляется надпись "Операция успешна". А после этого на несколько секунд "Упс что-то пошло не так". И в это время приходит из "банка-донора" на телефон пароль для 3д-секьюре который вводить некуда. Попробовал трижды - все как под копирку. Еще утром все работало.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Flamingo написав:Изя-банк а у Вас все нормально? Ниче не сломалось? А то пытаюсь пополнить Вашу карту вашим приложением с другой своей карты - несколько секунд летает ваша точка вверх-вниз - потом без загрузки окна для ввода пароля 3д-секьюре появляется надпись "Операция успешна". А после этого на несколько секунд "Упс что-то пошло не так". И в это время приходит из "банка-донора" на телефон пароль для 3д-секьюре который вводить некуда. Попробовал трижды - все как под копирку. Еще утром все работало.
вітаю, написали в особисті повідомлення для уточнення інформації
Периодически наблюдаю в приложении изи картину когда остаток своих не = остатку с учетом кредитного лимита на одну копейку. Например вот сейчас вот так Иногда это лечится перегрузкой. Иногда висит долго. Как такое вообше получается? Рассинхрончик или проблемы с мать ее матикой ?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Flamingo написав:Я так понял вы решили не заморачиваться с логикой, а просто подчеркнуть свой более высокий уровень? Ну что ж как говорили латиняне: Suum Quique. Пойду упьюсь из-за моего низкого уровня
чтобы вы не спорили (друг с другом), предлагаю обе цифры сделать одинаковым шрифтом. И, если есть долг, его светить красным и с минусом, если есть свои, то светить зеленым.
Flamingo написав:Изя-банк а у Вас все нормально? Ниче не сломалось? А то пытаюсь пополнить Вашу карту вашим приложением с другой своей карты - несколько секунд летает ваша точка вверх-вниз - потом без загрузки окна для ввода пароля 3д-секьюре появляется надпись "Операция успешна". А после этого на несколько секунд "Упс что-то пошло не так". И в это время приходит из "банка-донора" на телефон пароль для 3д-секьюре который вводить некуда. Попробовал трижды - все как под копирку. Еще утром все работало.
С аллы дергали? Тоже самое. Оставил неделю назад заявку. Но никто не перезвонил, проблема не решена. Им пофиг
в чем фишечки ? в чем плюси Изи банка ? может он даст мне возможность перекредитоваться с мони ? как моня делал на старте ? или еще чем то вкусней чем моня ? И как во время локдауна будет происходить доставка карт ?
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України