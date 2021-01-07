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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 січ, 2021 06:27
yama написав:
И как во время локдауна будет происходить доставка карт ?
в маске без проблем https://www.kmu.gov.ua/news/z-8-sichnya ... bmezhennya
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