в маске без проблем
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 січ, 2021 06:27
Re: izibank
в маске без проблем
Додано: П'ят 08 січ, 2021 08:13
Вот на этот вопрос ответить проще всего - изя дает 1 процент кишмиша за кредитные чистыми практически на все (есть ряд исключений, но небольшой). + вывод начисленного кишмиша начиная с 1 грн.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: П'ят 08 січ, 2021 08:25
Re: izibank
Да с Аллы. Мне после этого представитель банка в личку написал что траблы с картами Аллы и прокредита. О проблеме знают. Но точных сроков устранения как бы нет
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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