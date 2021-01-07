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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 56575859

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.8 5 9
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
33%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
11%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
11%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
33%
3
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 06:27

Re: izibank

  yama написав:И как во время локдауна будет происходить доставка карт ?
в маске без проблем https://www.kmu.gov.ua/news/z-8-sichnya ... bmezhennya
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 08:13

  yama написав: или еще чем то вкусней чем моня ?
Вот на этот вопрос ответить проще всего - изя дает 1 процент кишмиша за кредитные чистыми практически на все (есть ряд исключений, но небольшой). + вывод начисленного кишмиша начиная с 1 грн.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 08:25

Re: izibank

  guntherhouse777 написав:С аллы дергали?
Тоже самое.
Оставил неделю назад заявку.
Но никто не перезвонил, проблема не решена. Им пофиг

Да с Аллы. Мне после этого представитель банка в личку написал что траблы с картами Аллы и прокредита. О проблеме знают. Но точных сроков устранения как бы нет
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:50

У изи выходной?
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