izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 січ, 2021 06:27
yama написав:
И как во время локдауна будет происходить доставка карт ?
в маске без проблем
https://www.kmu.gov.ua/news/z-8-sichnya ... bmezhennya
Мизантрóп
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 08:13
yama написав:
или еще чем то вкусней чем моня ?
Вот на этот вопрос ответить проще всего - изя дает 1 процент кишмиша за кредитные чистыми практически на все (есть ряд исключений, но небольшой). + вывод начисленного кишмиша начиная с 1 грн.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
http://lx4.me/c/FNcn1dZq 55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -
https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 08:25
guntherhouse777 написав:
С аллы дергали?
Тоже самое.
Оставил неделю назад заявку.
Но никто не перезвонил, проблема не решена. Им пофиг
Да с Аллы. Мне после этого представитель банка в личку написал что траблы с картами Аллы и прокредита. О проблеме знают. Но точных сроков устранения как бы нет
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
http://lx4.me/c/FNcn1dZq 55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -
https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo
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Повідомлень: 5505
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:50
У изи выходной?
UPD: Уже попустило
Востаннє редагувалось
Вкладчик1234
в П'ят 08 січ, 2021 23:16, всього редагувалось 1 раз.
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 22:29
Вкладчик1234 написав:
У изи выходной?
UPD:
Уже попустило
пока не дошел до изи,в наличии есть 2 продукта от тас,иметь еще и третий??
никому не верю
sens
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 22:35
Flamingo написав: yama написав:
или еще чем то вкусней чем моня ?
Вот на этот вопрос ответить проще всего - изя дает 1 процент кишмиша за кредитные чистыми практически на все (есть ряд исключений, но небольшой). + вывод начисленного кишмиша начиная с 1 грн.
А разве Б5 уже не дает 1% кишмиша на все за кредитные?
rollo
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 22:59
rollo написав: Flamingo написав: yama написав:
или еще чем то вкусней чем моня ?
Вот на этот вопрос ответить проще всего - изя дает 1 процент кишмиша за кредитные чистыми практически на все (есть ряд исключений, но небольшой). + вывод начисленного кишмиша начиная с 1 грн.
А разве Б5 уже не дает 1% кишмиша на все за кредитные?
Вопрос был "чем изя вкусней чем моня ?" - на него я и отвечал, поэтому Б5 тут как бы не при делах.
Но отвечая на Ваш вопрос - могу сказать, что у изи понятие "1% кишмиша на все за кредитные" несколько ширеЕ чем у Б5. Другими словами ряд МСС, за что дает 1% изя у Б5 идет под 0%
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
http://lx4.me/c/FNcn1dZq 55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -
https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 23:04
Нет "уничтожения" кешбека, нет лимита на кешбек, начисляется и выводится мгновенно, а не после проводки, бесплатные манисенды
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Форумчанин року
Повідомлень: 13768
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7516 раз.
Подякували: 3610 раз.
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