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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 57585960

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izibank 2.8 5 9
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
33%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
11%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
11%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
33%
3
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 21:43

Re: izibank

  Valeriy237 написав:Брать, да не вопрос, но в Днепре, до сих пор не дают и когда будут не известно .

Получил в Днепре еще как только открыли заказ карт, но это было скорее исключение. Впоследствии выдачу карт в Днепре, кажется, прикрыли. Был в том отделении ТАСа с месяц назад, сказали, что в Днепре всего 3 человека получили карты, после меня еще 2 человека.
Карта, кстати, у меня получилась полочной. В тот же день открыл тасовскую В5 с кешбэком 2%, которая мне оказалась более полезной.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 00:35

  ingtrans написав:Карта, кстати, у меня получилась полочной. В тот же день открыл тасовскую В5 с кешбэком 2%, которая мне оказалась более полезной.

Карта полочная, согласен. Б5 куда лучше. Попробуйте получить на жену-подругу ещё и Пудру к Б5.
rollo
 
Повідомлень: 1114
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Подякував: 33 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 07:38

Re: izibank

Для тех карта полочная - кто ее готовить не умеет - то есть для кого не важны определенные МСС, а также кому достаточно 777 грн. грязного лимита кэшбека по Б5. Имею обе - работают тоже обе.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Подякували: 1316 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 08:12

Re: izibank

  Flamingo написав:Для тех карта полочная - кто ее готовить не умеет

Мне с некоторых пор стало просто не интересно набивать КБ. Раньше какой-то азарт, а последние пару месяцев фактически ограничился КБ, который получаю за обычные траты. Даже подумываю, не закрыть ли некоторые карты, которые фактически не использую.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлень: 2200
З нами з: 31.07.19
Подякував: 57 раз.
Подякували: 286 раз.
 
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izibank (594)
11.01.2021 08:12
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