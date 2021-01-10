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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 січ, 2021 21:43
Valeriy237 написав:
Брать, да не вопрос, но в Днепре, до сих пор не дают и когда будут не известно .
Получил в Днепре еще как только открыли заказ карт, но это было скорее исключение. Впоследствии выдачу карт в Днепре, кажется, прикрыли. Был в том отделении ТАСа с месяц назад, сказали, что в Днепре всего 3 человека получили карты, после меня еще 2 человека.
Карта, кстати, у меня получилась полочной. В тот же день открыл тасовскую В5 с кешбэком 2%, которая мне оказалась более полезной.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 00:35
ingtrans написав:
Карта, кстати, у меня получилась полочной. В тот же день открыл тасовскую В5 с кешбэком 2%, которая мне оказалась более полезной.
Карта полочная, согласен. Б5 куда лучше. Попробуйте получить на жену-подругу ещё и Пудру к Б5.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 07:38
Для тех карта полочная - кто ее готовить не умеет - то есть для кого не важны определенные МСС, а также кому достаточно 777 грн. грязного лимита кэшбека по Б5. Имею обе - работают тоже обе.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Додано: Пон 11 січ, 2021 08:12
Flamingo написав:
Для тех карта полочная - кто ее готовить не умеет
Мне с некоторых пор стало просто не интересно набивать КБ. Раньше какой-то азарт, а последние пару месяцев фактически ограничился КБ, который получаю за обычные траты. Даже подумываю, не закрыть ли некоторые карты, которые фактически не использую.
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