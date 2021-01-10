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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 січ, 2021 21:43
Valeriy237 написав:
Брать, да не вопрос, но в Днепре, до сих пор не дают и когда будут не известно .
Получил в Днепре еще как только открыли заказ карт, но это было скорее исключение. Впоследствии выдачу карт в Днепре, кажется, прикрыли. Был в том отделении ТАСа с месяц назад, сказали, что в Днепре всего 3 человека получили карты, после меня еще 2 человека.
Карта, кстати, у меня получилась полочной. В тот же день открыл тасовскую В5 с кешбэком 2%, которая мне оказалась более полезной.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 00:35
ingtrans написав:
Карта, кстати, у меня получилась полочной. В тот же день открыл тасовскую В5 с кешбэком 2%, которая мне оказалась более полезной.
Карта полочная, согласен. Б5 куда лучше. Попробуйте получить на жену-подругу ещё и Пудру к Б5.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 07:38
Для тех карта полочная - кто ее готовить не умеет - то есть для кого не важны определенные МСС, а также кому достаточно 777 грн. грязного лимита кэшбека по Б5. Имею обе - работают тоже обе.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Пон 11 січ, 2021 08:12
Flamingo написав:
Для тех карта полочная - кто ее готовить не умеет
Мне с некоторых пор стало просто не интересно набивать КБ. Раньше какой-то азарт, а последние пару месяцев фактически ограничился КБ, который получаю за обычные траты. Даже подумываю, не закрыть ли некоторые карты, которые фактически не использую.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
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ingtrans
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Додано: Пон 11 січ, 2021 08:53
До обновления приложения были шаблоны в избранном и депозит zanachka, на котором было пару гривасиков.
После обновления исчезло. Как будто не были открыты никакие депозиты. Поддержка по телефону посоветовала сначала очистить кеш и затем данные приложения.
Очистка кеша помогла, всё вернулось на места свои.
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- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
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Додано: Пон 11 січ, 2021 09:07
ingtrans написав:
Мне с некоторых пор стало просто не интересно набивать КБ. Раньше какой-то азарт, а последние пару месяцев фактически ограничился КБ, который получаю за обычные траты. Даже подумываю, не закрыть ли некоторые карты, которые фактически не использую.
Тоже позиция. Респект. Опять таки если депутаты примут то, что они там грозятся по интерченджу, то и набивать-то станет особо нечего. И возможно даже просто иметь "бесплатную" карту уже будет считаться за счастье. И вновь наличие пары карт типа уни+кдв от #зеленелайно станет закрывать всю необходимую потребность в картах среднестатистического человека. Но пока этого не произошло - я лучше трошки того - поюзаю то что банки пока еще предлагают.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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1
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- Повідомлень: 5520
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- Подякував: 95 раз.
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