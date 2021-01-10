Додано: Пон 11 січ, 2021 19:31

Ромасик написав: Flamingo написав: Для тех карта полочная - кто ее готовить не умеет - то есть для кого не важны определенные МСС, а также кому достаточно 777 грн. грязного лимита кэшбека по Б5. Имею обе - работают тоже обе. Для тех карта полочная - кто ее готовить не умеет - то есть для кого не важны определенные МСС, а также кому достаточно 777 грн. грязного лимита кэшбека по Б5. Имею обе - работают тоже обе.

потратить 30К+ в супермаркетах в личных целях простому смертному довольно сложно.

А на счет безразличности МСС - да есть такие люди, которые имеют более важные заботы. Мой процессор позволяет мне контролировать основные МСС, а на редкосную мелочевку ближе эко-Алла. потратить 30К+ в супермаркетах в личных целях простому смертному довольно сложно.А на счет безразличности МСС - да есть такие люди, которые имеют более важные заботы. Мой процессор позволяет мне контролировать основные МСС, а на редкосную мелочевку ближе эко-Алла.

1. Никто не призывает никого платить изей в супермаркетах.2. Эко-максимум? Наверное кому-то это интересно, но памятую, что далеко не во всех даже крупных областных центрах они есть - и в моем его нет - для меня этой карты просто не существует.3. Ключевым во всем этом бессмысленном споре есть все таки понимание для каких МСС карта удобна - и если эти МСС "ваши" то и карта "ваша". Для остальных либо полка, либо нет смысла ее оформлять в принципе.