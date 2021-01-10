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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 січ, 2021 21:43
Valeriy237 написав:
Брать, да не вопрос, но в Днепре, до сих пор не дают и когда будут не известно .
Получил в Днепре еще как только открыли заказ карт, но это было скорее исключение. Впоследствии выдачу карт в Днепре, кажется, прикрыли. Был в том отделении ТАСа с месяц назад, сказали, что в Днепре всего 3 человека получили карты, после меня еще 2 человека.
Карта, кстати, у меня получилась полочной. В тот же день открыл тасовскую В5 с кешбэком 2%, которая мне оказалась более полезной.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
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Додано: Пон 11 січ, 2021 00:35
ingtrans написав:
Карта, кстати, у меня получилась полочной. В тот же день открыл тасовскую В5 с кешбэком 2%, которая мне оказалась более полезной.
Карта полочная, согласен. Б5 куда лучше. Попробуйте получить на жену-подругу ещё и Пудру к Б5.
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rollo
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Додано: Пон 11 січ, 2021 07:38
Для тех карта полочная - кто ее готовить не умеет - то есть для кого не важны определенные МСС, а также кому достаточно 777 грн. грязного лимита кэшбека по Б5. Имею обе - работают тоже обе.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Пон 11 січ, 2021 08:12
Flamingo написав:
Для тех карта полочная - кто ее готовить не умеет
Мне с некоторых пор стало просто не интересно набивать КБ. Раньше какой-то азарт, а последние пару месяцев фактически ограничился КБ, который получаю за обычные траты. Даже подумываю, не закрыть ли некоторые карты, которые фактически не использую.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
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ingtrans
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Додано: Пон 11 січ, 2021 08:53
До обновления приложения были шаблоны в избранном и депозит zanachka, на котором было пару гривасиков.
После обновления исчезло. Как будто не были открыты никакие депозиты. Поддержка по телефону посоветовала сначала очистить кеш и затем данные приложения.
Очистка кеша помогла, всё вернулось на места свои.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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Додано: Пон 11 січ, 2021 09:07
ingtrans написав:
Мне с некоторых пор стало просто не интересно набивать КБ. Раньше какой-то азарт, а последние пару месяцев фактически ограничился КБ, который получаю за обычные траты. Даже подумываю, не закрыть ли некоторые карты, которые фактически не использую.
Тоже позиция. Респект. Опять таки если депутаты примут то, что они там грозятся по интерченджу, то и набивать-то станет особо нечего. И возможно даже просто иметь "бесплатную" карту уже будет считаться за счастье. И вновь наличие пары карт типа уни+кдв от #зеленелайно станет закрывать всю необходимую потребность в картах среднестатистического человека. Но пока этого не произошло - я лучше трошки того - поюзаю то что банки пока еще предлагают.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Пон 11 січ, 2021 12:01
rollo написав:
получить на жену-подругу ещё и Пудру
новой почтой высылают ? как получить если нет их отделения?
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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Додано: Пон 11 січ, 2021 18:56
Flamingo написав:
Для тех карта полочная - кто ее готовить не умеет - то есть для кого не важны определенные МСС, а также кому достаточно 777 грн. грязного лимита кэшбека по Б5. Имею обе - работают тоже обе.
потратить 30К+ в супермаркетах в личных целях простому смертному довольно сложно.
А на счет безразличности МСС - да есть такие люди, которые имеют более важные заботы. Мой процессор позволяет мне контролировать основные МСС, а на редкосную мелочевку ближе эко-Алла.
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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Додано: Пон 11 січ, 2021 19:31
Ромасик написав: Flamingo написав:
Для тех карта полочная - кто ее готовить не умеет - то есть для кого не важны определенные МСС, а также кому достаточно 777 грн. грязного лимита кэшбека по Б5. Имею обе - работают тоже обе.
потратить 30К+ в супермаркетах в личных целях простому смертному довольно сложно.
А на счет безразличности МСС - да есть такие люди, которые имеют более важные заботы. Мой процессор позволяет мне контролировать основные МСС, а на редкосную мелочевку ближе эко-Алла.
1. Никто не призывает никого платить изей в супермаркетах.
2. Эко-максимум? Наверное кому-то это интересно, но памятую, что далеко не во всех даже крупных областных центрах они есть - и в моем его нет - для меня этой карты просто не существует.
3. Ключевым во всем этом бессмысленном споре есть все таки понимание для каких МСС карта удобна - и если эти МСС "ваши" то и карта "ваша". Для остальных либо полка, либо нет смысла ее оформлять в принципе.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Пон 11 січ, 2021 19:55
Flamingo
, 1) и 3), я так понял, разговор именно о тех, кто использует исключительно 1 карту. А если вы уже супермаркеты отделили, то можно отделить и еще несколько важных категорий. Но у некоторых на этом этапе процесор начинается плавиться)
2) да, мне подходит. По этому изя полочная. Не потому что, я не умею ее готовить, просто Алла лучше
2.1 а ну еще изя лимит мне не дала, так что пускай ехай куда то
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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Ромасик
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