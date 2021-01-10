Додано: Пон 11 січ, 2021 20:08

Ромасик вы на удивление неправильно меня поняли. У меня только кредиток больше 10. Основные дебетки кэшбечки тоже есть. Тем не менее в этой компашке для изи место нашлось. Повторю последний раз единстенно важным тут есть п3. Все зависит именно от него.

Зы. Не изучал все мсс эко максимума, но чего-то мне кажется, что у изи есть то чего там нет. Но это ваш выбор, а изя мой. Каждому свое