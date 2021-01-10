Ромасик вы на удивление неправильно меня поняли. У меня только кредиток больше 10. Основные дебетки кэшбечки тоже есть. Тем не менее в этой компашке для изи место нашлось. Повторю последний раз единстенно важным тут есть п3. Все зависит именно от него. Зы. Не изучал все мсс эко максимума, но чего-то мне кажется, что у изи есть то чего там нет. Но это ваш выбор, а изя мой. Каждому свое
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
К и Т - что это ? Владелец ? Б5 - неокученная. Да, крепкий орешек )
К и Т - агаа, палюсь чуток: Кусик и Тусик -- два перца Ну там под скролом еще десяток карт, но у Б5 и Пудры ж постоянные категории, их не нуна помечать. А вот, например, Зеленая ваще на полке в этом мес Карты и их категории, которые юзаются в 1ю оч-дь расположены вверху списка, а категории -- левее (часто у Алки дублируются категории для 2х экков, но тогда в этом случае ресурс перераспределен по категориям)