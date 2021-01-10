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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 59606162>

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.8 5 9
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
33%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
11%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
11%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
33%
3
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 20:08

Ромасик вы на удивление неправильно меня поняли. У меня только кредиток больше 10. Основные дебетки кэшбечки тоже есть. Тем не менее в этой компашке для изи место нашлось. Повторю последний раз единстенно важным тут есть п3. Все зависит именно от него.
Зы. Не изучал все мсс эко максимума, но чего-то мне кажется, что у изи есть то чего там нет. Но это ваш выбор, а изя мой. Каждому свое
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 20:19

Re: izibank

  Ромасик написав:Мой процессор позволяет мне контролировать основные МСС

Как вам такой дашборд в Г-Пэе? Работы на 15..20 мин в начале месяца, с копипастом через Вайбер :wink:
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... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 20:47

  Ромасик написав:изя полочная. Не потому что, я не умею ее готовить, просто Алла лучше :lol:

Очень сомневаюсь, что Вы умеете её готовить.
Хотя бы потому, что выбираете между двух карт, вместо того, чтобы юзать обе на полную катушку
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 20:50

  clientage написав:Как вам такой дашборд в Г-Пэе?

К и Т - что это ? Владелец ?
Б5 - неокученная. Да, крепкий орешек )
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 20:54

  mustbe написав:
  clientage написав:Как вам такой дашборд в Г-Пэе?

К и Т - что это ? Да, крепкий орешек )

К-кудою и Т- тудою)) и не кредит и транзит
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 20:59

  mustbe написав:
  clientage написав:Как вам такой дашборд в Г-Пэе?

К и Т - что это ? Владелец ?
Б5 - неокученная. Да, крепкий орешек )

К и Т - агаа, палюсь чуток: Кусик и Тусик -- два перца
Ну там под скролом еще десяток карт, но у Б5 и Пудры ж постоянные категории, их не нуна помечать.
А вот, например, Зеленая ваще на полке в этом мес :(
Карты и их категории, которые юзаются в 1ю оч-дь расположены вверху списка, а категории -- левее (часто у Алки дублируются категории для 2х экков, но тогда в этом случае ресурс перераспределен по категориям)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 21:02

  wtf написав:
  rollo написав:получить на жену-подругу ещё и Пудру

новой почтой высылают ? как получить если нет их отделения?

Получить только в отделении. Без отделения никак. :|
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 21:02

  Мизантрóп написав:
  mustbe написав:
  clientage написав:Как вам такой дашборд в Г-Пэе?

К и Т - что это ? Да, крепкий орешек )

К-кудою и Т- тудою)) и не кредит и транзит

Нее, это ж Г-Пэй, тут карты в виде платежных средств.
А кот кредит, транзит -- шото подобное есть в самой ДомБух -- группировка карт по финназначению. Понятно, шо некоторые и дублируются с платежными.
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 21:04

  clientage написав:Как вам такой дашборд в Г-Пэе? Работы на 15..20 мин в начале месяца, с копипастом через Вайбер :wink:
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Лайфак зачетный!
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 21:07

  rollo написав:
  clientage написав:Как вам такой дашборд в Г-Пэе? Работы на 15..20 мин в начале месяца, с копипастом через Вайбер :wink:
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Лайфак зачетный!
как в старом Анекдоте - это у тебя не пресс,а проблемы с животом...
никому не верю
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