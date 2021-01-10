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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 59606162

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.8 5 9
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
33%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
11%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
11%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
33%
3
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 21:19

Flamingo а могли бы в личку поделиться кулинарным мастерством по п3 :)
v57
 
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Подякував: 115 раз.
Подякували: 177 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 21:46

  clientage написав:Как вам такой дашборд в Г-Пэе? Работы на 15..20 мин в начале месяца, с копипастом через Вайбер :wink:

Моя карта юнекса в г-пэе называется "300 грн!" :)
Maksi2
 
Повідомлень: 808
З нами з: 18.06.19
Подякував: 359 раз.
Подякували: 54 раз.
 
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  #<1 ... 59606162
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