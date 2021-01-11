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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 59606162

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.8 5 9
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
33%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
11%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
11%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
33%
3
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 21:19

Flamingo а могли бы в личку поделиться кулинарным мастерством по п3 :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 21:46

  clientage написав:Как вам такой дашборд в Г-Пэе? Работы на 15..20 мин в начале месяца, с копипастом через Вайбер :wink:

Моя карта юнекса в г-пэе называется "300 грн!" :)
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 22:36

  Flamingo написав:Ромасик вы на удивление неправильно меня поняли. У меня только кредиток больше 10. Основные дебетки кэшбечки тоже есть. Тем не менее в этой компашке для изи место нашлось.
действительно неправильно)) Но там еще и ingtrans был, я больше к вам обратился. С вами, я так понимаю, набор кредиток одинаковый)) На Эко у меня настолько маленький оборот, что изе места нет. Ну и как, я сказал, изя мне не дал лимит. Хотя, думаю, я бы нашел на кого оформить, если бы сильно интересовал.
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
Повідомлень: 1315
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 22:56

  clientage написав:Как вам такой дашборд в Г-Пэе? Работы на 15..20 мин в начале месяца, с копипастом через Вайбер

покритикую с вашего позволения)) Б5, пудру, православного и спорт наизусть и так знаем (приоритет меняется редко).
Такси, путешествия, комуналка, концерты к g-pay не имеют отношения (только онлайн). Быттехнику тоже выгоднее онлайн либо черный нал. Эпицентр тоже онлайн.
Все остальное насколько примитивно, что уже лень думать, т.е. ЕКО.
Коко как-то сейчас не очень у меня.
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 23:00

Re: izibank

  Ромасик написав:к g-pay не имеют отношения

може и не имеют, но наочно это легко отобразить в таком "дашборде"
Хотя я в инете тоже через Г-Пэй плачу :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 23:04

  Maksi2 написав:
  clientage написав:Как вам такой дашборд в Г-Пэе? Работы на 15..20 мин в начале месяца, с копипастом через Вайбер :wink:

Моя карта юнекса в г-пэе называется "300 грн!" :)

это точно. Еще бы функцию ограничения мин платежа запилили)
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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