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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 січ, 2021 21:46
Додано: Пон 11 січ, 2021 22:36
действительно неправильно)) Но там еще и ingtrans был, я больше к вам обратился. С вами, я так понимаю, набор кредиток одинаковый)) На Эко у меня настолько маленький оборот, что изе места нет. Ну и как, я сказал, изя мне не дал лимит. Хотя, думаю, я бы нашел на кого оформить, если бы сильно интересовал.
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Додано: Пон 11 січ, 2021 22:56
покритикую с вашего позволения)) Б5, пудру, православного и спорт наизусть и так знаем (приоритет меняется редко).
Такси, путешествия, комуналка, концерты к g-pay не имеют отношения (только онлайн). Быттехнику тоже выгоднее онлайн либо черный нал. Эпицентр тоже онлайн.
Все остальное насколько примитивно, что уже лень думать, т.е. ЕКО.
Коко как-то сейчас не очень у меня.
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Додано: Пон 11 січ, 2021 23:00
Re: izibank
може и не имеют, но наочно это легко отобразить в таком "дашборде"
Хотя я в инете тоже через Г-Пэй плачу
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 11 січ, 2021 23:04
это точно. Еще бы функцию ограничения мин платежа запилили)
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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