Flamingo написав:Ромасик вы на удивление неправильно меня поняли. У меня только кредиток больше 10. Основные дебетки кэшбечки тоже есть. Тем не менее в этой компашке для изи место нашлось.
действительно неправильно)) Но там еще и ingtrans был, я больше к вам обратился. С вами, я так понимаю, набор кредиток одинаковый)) На Эко у меня настолько маленький оборот, что изе места нет. Ну и как, я сказал, изя мне не дал лимит. Хотя, думаю, я бы нашел на кого оформить, если бы сильно интересовал.
clientage написав:Как вам такой дашборд в Г-Пэе? Работы на 15..20 мин в начале месяца, с копипастом через Вайбер
покритикую с вашего позволения)) Б5, пудру, православного и спорт наизусть и так знаем (приоритет меняется редко). Такси, путешествия, комуналка, концерты к g-pay не имеют отношения (только онлайн). Быттехнику тоже выгоднее онлайн либо черный нал. Эпицентр тоже онлайн. Все остальное насколько примитивно, что уже лень думать, т.е. ЕКО. Коко как-то сейчас не очень у меня.
Adast написав:clientage У меня главный критерий покрытие при выборе категорий - трат не очень много) Когда-нибудь надеюсь победить лень и сделать веб-приложение что бы оно автоматом мне категории подбирало)
Красивая Табличка) Однако одним ТАС можно закрыть все потребности по КБ. С введением локдауна теперь внутрь не пустят , а отдавать свой смарт куда-то ради КБ? Серьёзно??? Вообщем на 2 недели или заказ онлайн или покупки за нал