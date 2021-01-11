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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 60616263

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.8 5 9
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
33%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
11%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
11%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
33%
3
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:00

  Flamingo написав:
  joik написав:
  v57 написав:Flamingo а могли бы в личку поделиться кулинарным мастерством по п3 :)


А что такое п3 в изи? Вот присматриваюсь к изи, вроде бы все понятно, а тут на форуме узнаю по п3?
Просветите!!!!

Это не в изе - это шла речь о "пункте номере 3" вот в этом моем сообщении viewtopic.php?p=5143911#p5143911


Понял, с п.3 согласен!
joik
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  #<1 ... 60616263
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