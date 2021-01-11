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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 січ, 2021 14:00
Flamingo написав: joik написав: v57 написав:Flamingo
а могли бы в личку поделиться кулинарным мастерством по п3
А что такое п3 в изи? Вот присматриваюсь к изи, вроде бы все понятно, а тут на форуме узнаю по п3?
Просветите!!!!
Это не в изе - это шла речь о "пункте номере 3" вот в этом моем сообщении viewtopic.php?p=5143911#p5143911
Понял, с п.3 согласен!
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joik
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