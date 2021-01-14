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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 60616263

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.8 5 9
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
33%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
11%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
11%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
33%
3
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:00

  Flamingo написав:
  joik написав:
  v57 написав:Flamingo а могли бы в личку поделиться кулинарным мастерством по п3 :)


А что такое п3 в изи? Вот присматриваюсь к изи, вроде бы все понятно, а тут на форуме узнаю по п3?
Просветите!!!!

Это не в изе - это шла речь о "пункте номере 3" вот в этом моем сообщении viewtopic.php?p=5143911#p5143911


Понял, с п.3 согласен!
joik
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:41

Re: izibank

Вопросы к представителю банка - а вот тот курс валют доллара и евро который светится в приложении - он только для операций обмена валют? Карточные курсы для оплат какие то другие? Где их видно?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:48

  Flamingo написав:Вопросы к представителю банка - а вот тот курс валют доллара и евро который светится в приложении - он только для операций обмена валют? Карточные курсы для оплат какие то другие? Где их видно?


вітаю, наразі карткові курси розміщені на офіційному сайті https://izibank.com.ua/ , пізніше з'являться і в додатку.

Зображення

P.s. якщо валюта відрізняється від тих що вказані на сайті, то операція буде проходити за курсом МПС, переглянути можливо тут - https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... rency.html
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