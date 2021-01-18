Flamingo написав:
Это не в изе - это шла речь о "пункте номере 3" вот в этом моем сообщении viewtopic.php?p=5143911#p5143911
Понял, с п.3 согласен!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 січ, 2021 14:00
Понял, с п.3 согласен!
Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:41
Re: izibank
Вопросы к представителю банка - а вот тот курс валют доллара и евро который светится в приложении - он только для операций обмена валют? Карточные курсы для оплат какие то другие? Где их видно?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:48
вітаю, наразі карткові курси розміщені на офіційному сайті
P.s. якщо валюта відрізняється від тих що вказані на сайті, то операція буде проходити за курсом МПС, переглянути можливо тут -
Додано: Вів 19 січ, 2021 10:17
Re: izibank
всім привіт!
з радістю повідомляємо, що з'явились точки видачі карток izibank у містах:
Дніпро
Покровськ
Слов'янськ
Бердянськ
Мелітополь
Оріхів
Стрий
Миколаїв
Кременчук
Хмельницький
інформація незабаром з'явиться на нашому сайті та на екрані реєстрації у додатку, проте нові точки видачі вже внесені до карти точок видачі у мобільному додатку
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