izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 січ, 2021 14:00
Flamingo написав: joik написав: v57 написав: Flamingo
а могли бы в личку поделиться кулинарным мастерством по п3
А что такое п3 в изи? Вот присматриваюсь к изи, вроде бы все понятно, а тут на форуме узнаю по п3?
Просветите!!!!
Это не в изе - это шла речь о "пункте номере 3" вот в этом моем сообщении
viewtopic.php?p=5143911#p5143911
Понял, с п.3 согласен!
joik
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:41
Вопросы к представителю банка - а вот тот курс валют доллара и евро который светится в приложении - он только для операций обмена валют? Карточные курсы для оплат какие то другие? Где их видно?
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
http://lx4.me/c/FNcn1dZq 55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа -
v.pumb.ua/bcrLzd 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:48
Flamingo написав:
Вопросы к представителю банка - а вот тот курс валют доллара и евро который светится в приложении - он только для операций обмена валют? Карточные курсы для оплат какие то другие? Где их видно?
вітаю, наразі карткові курси розміщені на офіційному сайті
https://izibank.com.ua/
, пізніше з'являться і в додатку.
P.s. якщо валюта відрізняється від тих що вказані на сайті, то операція буде проходити за курсом МПС, переглянути можливо тут -
https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... rency.html
izibank
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Додано: Вів 19 січ, 2021 10:17
всім привіт!
з радістю повідомляємо, що з'явились точки видачі карток izibank у містах: Дніпро Покровськ Слов'янськ Бердянськ Мелітополь Оріхів Стрий Миколаїв Кременчук Хмельницький інформація незабаром з'явиться на нашому сайті та на екрані реєстрації у додатку, проте нові точки видачі вже внесені до карти точок видачі у мобільному додатку
izibank
Представник банку
Повідомлень: 89
З нами з: 10.09.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 13 раз.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 14:36
izibank написав:
всім привіт!
з радістю повідомляємо, що з'явились точки видачі карток izibank у містах:
Дніпро
Покровськ
Слов'янськ
Бердянськ
Мелітополь
Оріхів
Стрий
Миколаїв
Кременчук
Хмельницький
інформація незабаром з'явиться на нашому сайті та на екрані реєстрації у додатку, проте нові точки видачі вже внесені до карти точок видачі у мобільному додатку
Вчера в Одессе получил!
А с сегодня можно в Николаеве. Знал бы не тратил вчера время.
rollo
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