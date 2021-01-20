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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 61626364>

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.8 5 9
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
33%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
11%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
11%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
33%
3
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 14:00

  Flamingo написав:
  joik написав:
  v57 написав:Flamingo а могли бы в личку поделиться кулинарным мастерством по п3 :)


А что такое п3 в изи? Вот присматриваюсь к изи, вроде бы все понятно, а тут на форуме узнаю по п3?
Просветите!!!!

Это не в изе - это шла речь о "пункте номере 3" вот в этом моем сообщении viewtopic.php?p=5143911#p5143911


Понял, с п.3 согласен!
joik
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:41

Re: izibank

Вопросы к представителю банка - а вот тот курс валют доллара и евро который светится в приложении - он только для операций обмена валют? Карточные курсы для оплат какие то другие? Где их видно?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:48

  Flamingo написав:Вопросы к представителю банка - а вот тот курс валют доллара и евро который светится в приложении - он только для операций обмена валют? Карточные курсы для оплат какие то другие? Где их видно?


вітаю, наразі карткові курси розміщені на офіційному сайті https://izibank.com.ua/ , пізніше з'являться і в додатку.

Зображення

P.s. якщо валюта відрізняється від тих що вказані на сайті, то операція буде проходити за курсом МПС, переглянути можливо тут - https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... rency.html
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 10:17

Re: izibank

всім привіт!
з радістю повідомляємо, що з'явились точки видачі карток izibank у містах:
Дніпро
Покровськ
Слов'янськ
Бердянськ
Мелітополь
Оріхів
Стрий
Миколаїв
Кременчук
Хмельницький

інформація незабаром з'явиться на нашому сайті та на екрані реєстрації у додатку, проте нові точки видачі вже внесені до карти точок видачі у мобільному додатку
izibank
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 14:36

  izibank написав:всім привіт!
з радістю повідомляємо, що з'явились точки видачі карток izibank у містах:
Дніпро
Покровськ
Слов'янськ
Бердянськ
Мелітополь
Оріхів
Стрий
Миколаїв
Кременчук
Хмельницький

інформація незабаром з'явиться на нашому сайті та на екрані реєстрації у додатку, проте нові точки видачі вже внесені до карти точок видачі у мобільному додатку

Вчера в Одессе получил!
А с сегодня можно в Николаеве. Знал бы не тратил вчера время. :|
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 21:37

izibank, а зачем эта разбивка по тетрадам в номере ИБАН?
рахунок IBAN:
UA 02 339500 00000 2620 5827 8745 07
Он же копипастится с этими ПРОБЕЛАМИ в Вайбер, например, а дальше копипастится в реквизиты у отправителя в ИБ и... там теряются 2 последних цифры :shock:
И смысл такого копипаста после которого нуна прибивать пробелы и дописывать чото руцями?
Предлагаю УБИТЬ пробелы на корню :idea:

ПС. Я бы там еще и назначение платежа подкорректировал, но то такэ :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 21:58

Re: izibank

  clientage написав:Он же копипастится с этими ПРОБЕЛАМИ в Вайбер

У меня, кстати, пробелы не копируются. В приложении какого-то банка точно копировались, из-за чего тоже приходилось руками удалять пробелы и дописывать последние цифры, но сейчас не вспомню. Проверил monobank, ПУМБ (у них тоже IBAN с разбивкой) - тоже копируются без пробелов.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 22:06

  ingtrans написав:
  clientage написав:Он же копипастится с этими ПРОБЕЛАМИ в Вайбер

У меня, кстати, пробелы не копируются. В приложении какого-то банка точно копировались, из-за чего тоже приходилось руками удалять пробелы и дописывать последние цифры, но сейчас не вспомню. Проверил monobank, ПУМБ (у них тоже IBAN с разбивкой) - тоже копируются без пробелов.

Там есть реальные пробелы, просто Моня их вычищает сам, а вот пакистанцы из МАБа подстать ламерам из Изи :wink:
А десятичный разделитель тута и . и , или как у Т2Ю тоже нуна шото одно лепить. Дети в школе уже лет 10 умеют подобную автозамену налету делать :lol: :lol:

ПС. Похоже Изя принимает СЭПы в 23/7. Похвально :!:
Востаннє редагувалось clientage в Сер 20 січ, 2021 22:15, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 22:15

Re: izibank

  clientage написав:Там есть реальные пробелы, просто Моня их вычищает сам, а вот пакистанцы из МАБа подстать ламерам из Изи

Так я копирую из izibank, вставляю в Viber или в заметки и пробелов нет. Кто вычищает в этом случае? Не знаю, от чего зависит.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 22:16

  ingtrans написав:
  clientage написав:Там есть реальные пробелы, просто Моня их вычищает сам, а вот пакистанцы из МАБа подстать ламерам из Изи

Так я копирую из izibank, вставляю в Viber или в заметки и пробелов нет. Кто вычищает в этом случае? Не знаю, от чего зависит.

Хм. У меня в Вайбере есть пробелы.
Лана поковыряюсь в Вайбере
Вот номер карты вставляет слитно, а номер ИБАНа этой карты -- с пробелами :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
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