Flamingo написав:
Это не в изе - это шла речь о "пункте номере 3" вот в этом моем сообщении viewtopic.php?p=5143911#p5143911
Понял, с п.3 согласен!
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 січ, 2021 14:00
Понял, с п.3 согласен!
Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:41
Re: izibank
Вопросы к представителю банка - а вот тот курс валют доллара и евро который светится в приложении - он только для операций обмена валют? Карточные курсы для оплат какие то другие? Где их видно?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:48
вітаю, наразі карткові курси розміщені на офіційному сайті
P.s. якщо валюта відрізняється від тих що вказані на сайті, то операція буде проходити за курсом МПС, переглянути можливо тут -
Додано: Вів 19 січ, 2021 10:17
Re: izibank
всім привіт!
з радістю повідомляємо, що з'явились точки видачі карток izibank у містах:
Дніпро
Покровськ
Слов'янськ
Бердянськ
Мелітополь
Оріхів
Стрий
Миколаїв
Кременчук
Хмельницький
інформація незабаром з'явиться на нашому сайті та на екрані реєстрації у додатку, проте нові точки видачі вже внесені до карти точок видачі у мобільному додатку
Додано: Вів 19 січ, 2021 14:36
Вчера в Одессе получил!
А с сегодня можно в Николаеве. Знал бы не тратил вчера время.
Додано: Сер 20 січ, 2021 21:37
izibank, а зачем эта разбивка по тетрадам в номере ИБАН?
рахунок IBAN:
UA 02 339500 00000 2620 5827 8745 07
Он же копипастится с этими ПРОБЕЛАМИ в Вайбер, например, а дальше копипастится в реквизиты у отправителя в ИБ и... там теряются 2 последних цифры
И смысл такого копипаста после которого нуна прибивать пробелы и дописывать чото руцями?
Предлагаю УБИТЬ пробелы на корню
ПС. Я бы там еще и назначение платежа подкорректировал, но то такэ
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 20 січ, 2021 21:58
Re: izibank
У меня, кстати, пробелы не копируются. В приложении какого-то банка точно копировались, из-за чего тоже приходилось руками удалять пробелы и дописывать последние цифры, но сейчас не вспомню. Проверил monobank, ПУМБ (у них тоже IBAN с разбивкой) - тоже копируются без пробелов.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Додано: Сер 20 січ, 2021 22:06
Там есть реальные пробелы, просто Моня их вычищает сам, а вот пакистанцы из МАБа подстать ламерам из Изи
А десятичный разделитель тута и . и , или как у Т2Ю тоже нуна шото одно лепить. Дети в школе уже лет 10 умеют подобную автозамену налету делать
ПС. Похоже Изя принимает СЭПы в 23/7. Похвально
Востаннє редагувалось clientage в Сер 20 січ, 2021 22:15, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 20 січ, 2021 22:15
Re: izibank
Так я копирую из izibank, вставляю в Viber или в заметки и пробелов нет. Кто вычищает в этом случае? Не знаю, от чего зависит.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Додано: Сер 20 січ, 2021 22:16
Хм. У меня в Вайбере есть пробелы.
Лана поковыряюсь в Вайбере
Вот номер карты вставляет слитно, а номер ИБАНа этой карты -- с пробелами
... делайте хоть что-нибудь!
Зараз переглядають цей форум: kostya77, sergia, WachtAmRhein, Квесторе_поверніться, Волоdимир і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|