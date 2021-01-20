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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 61626364

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.8 5 9
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
33%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
11%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
11%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
33%
3
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 22:21

  clientage написав:
  ingtrans написав:
  clientage написав:Там есть реальные пробелы, просто Моня их вычищает сам, а вот пакистанцы из МАБа подстать ламерам из Изи

Так я копирую из izibank, вставляю в Viber или в заметки и пробелов нет. Кто вычищает в этом случае? Не знаю, от чего зависит.

Хм. У меня в Вайбере есть пробелы.
Лана поковыряюсь в Вайбере
Вот номер карты вставляет слитно, а номер ИБАНа этой карты -- с пробелами :evil:

Вряд ли и в Viber дело раз и в заметки вставляет без пробелов.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 22:28

  ingtrans написав:
  clientage написав:
  ingtrans написав:Так я копирую из izibank, вставляю в Viber или в заметки и пробелов нет. Кто вычищает в этом случае? Не знаю, от чего зависит.

Хм. У меня в Вайбере есть пробелы.
Лана поковыряюсь в Вайбере
Вот номер карты вставляет слитно, а номер ИБАНа этой карты -- с пробелами :evil:

Вряд ли и в Viber дело раз и в заметки вставляет без пробелов.

Понял прикол.
Если копировать длиннным тапом, то копируется БЕЗ пробелов, а если выбрать "Поділитися" и отправить все рек-ты, то получатель получит геморройный ИБАН :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 22:34

Re: izibank

  clientage написав:ПС. Я бы там еще и назначение платежа подкорректировал, но то такэ :wink:
Подавал это предложение. Подайте пожелание и от себя.

  clientage написав:а если выбрать "Поділитися" и отправить все рек-ты, то получатель получит геморройный ИБАН :)
Через кнопку поделиться воспроизвел у себя. :/

  clientage написав:ПС. Похоже Изя принимает СЭПы в 23/7. Похвально :!:
Скорее ТАС, счета же у него.
В приложении стоит указать регламент отправки/приема СЭП. ;)
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