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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 січ, 2021 22:21
clientage написав: ingtrans написав: clientage написав:
Там есть реальные пробелы, просто Моня их вычищает сам, а вот пакистанцы из МАБа подстать ламерам из Изи
Так я копирую из izibank, вставляю в Viber или в заметки и пробелов нет. Кто вычищает в этом случае? Не знаю, от чего зависит.
Хм. У меня в Вайбере есть пробелы.
Лана поковыряюсь в Вайбере
Вот номер карты вставляет слитно, а номер ИБАНа этой карты -- с пробелами
Вряд ли и в Viber дело раз и в заметки вставляет без пробелов.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
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ingtrans
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Додано: Сер 20 січ, 2021 22:28
ingtrans написав: clientage написав: ingtrans написав:
Так я копирую из izibank, вставляю в Viber или в заметки и пробелов нет. Кто вычищает в этом случае? Не знаю, от чего зависит.
Хм. У меня в Вайбере есть пробелы.
Лана поковыряюсь в Вайбере
Вот номер карты вставляет слитно, а номер ИБАНа этой карты -- с пробелами
Вряд ли и в Viber дело раз и в заметки вставляет без пробелов.
Понял прикол.
Если копировать длиннным тапом, то копируется БЕЗ пробелов, а если выбрать "Поділитися" и отправить все рек-ты, то получатель получит геморройный ИБАН
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 20 січ, 2021 22:34
clientage написав:
ПС. Я бы там еще и назначение платежа подкорректировал, но то такэ
Подавал это предложение. Подайте пожелание и от себя.
clientage написав:
а если выбрать "Поділитися" и отправить все рек-ты, то получатель получит геморройный ИБАН
Через кнопку поделиться воспроизвел у себя. :/
clientage написав:
ПС. Похоже Изя принимает СЭПы в 23/7. Похвально
Скорее ТАС, счета же у него.
В приложении стоит указать регламент отправки/приема СЭП.
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