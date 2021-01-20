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банках (гарне і погане) / izibank izibank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 61626364 Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку. izibank 2.8 5 9 1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і. 33% 3 2 - Погано. Некомпетентно. 11% 1 3 - Задовільно. Хотілося б краще. 11% 1 4 - Нормально. Як і повинно бути. 33% 3 5 - Відмінно. Дуже сподобалося. 11% 1 Всього голосів : 9 Додано: Сер 20 січ, 2021 22:21 clientage написав: ingtrans написав: clientage написав: Там есть реальные пробелы, просто Моня их вычищает сам, а вот пакистанцы из МАБа подстать ламерам из Изи Там есть реальные пробелы, просто Моня их вычищает сам, а вот пакистанцы из МАБа подстать ламерам из Изи

Так я копирую из izibank, вставляю в Viber или в заметки и пробелов нет. Кто вычищает в этом случае? Не знаю, от чего зависит. Так я копирую из izibank, вставляю в Viber или в заметки и пробелов нет. Кто вычищает в этом случае? Не знаю, от чего зависит.

Хм. У меня в Вайбере есть пробелы.

Лана поковыряюсь в Вайбере

Вот номер карты вставляет слитно, а номер ИБАНа этой карты -- с пробелами Хм. У меня в Вайбере есть пробелы.Лана поковыряюсь в ВайбереВот номер карты вставляет слитно, а номер ИБАНа этой карты -- с пробелами

Вряд ли и в Viber дело раз и в заметки вставляет без пробелов. Вряд ли и в Viber дело раз и в заметки вставляет без пробелов. Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки ingtrans

Повідомлень: 2272 З нами з: 31.07.19 Подякував: 58 раз. Подякували: 298 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 22:28 ingtrans написав: clientage написав: ingtrans написав: Так я копирую из izibank, вставляю в Viber или в заметки и пробелов нет. Кто вычищает в этом случае? Не знаю, от чего зависит. Так я копирую из izibank, вставляю в Viber или в заметки и пробелов нет. Кто вычищает в этом случае? Не знаю, от чего зависит.

Хм. У меня в Вайбере есть пробелы.

Лана поковыряюсь в Вайбере

Вот номер карты вставляет слитно, а номер ИБАНа этой карты -- с пробелами Хм. У меня в Вайбере есть пробелы.Лана поковыряюсь в ВайбереВот номер карты вставляет слитно, а номер ИБАНа этой карты -- с пробелами

Вряд ли и в Viber дело раз и в заметки вставляет без пробелов. Вряд ли и в Viber дело раз и в заметки вставляет без пробелов.

Понял прикол.

Если копировать длиннным тапом, то копируется БЕЗ пробелов, а если выбрать "Поділитися" и отправить все рек-ты, то получатель получит геморройный ИБАН Понял прикол.Если копировать длиннным тапом, то копируется БЕЗ пробелов, а если выбрать "Поділитися" и отправить все рек-ты, то получатель получит геморройный ИБАН ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 33494 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2646 раз. Подякували: 3971 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 січ, 2021 22:34 Re: izibank clientage написав: ПС. Я бы там еще и назначение платежа подкорректировал, но то такэ ПС. Я бы там еще и назначение платежа подкорректировал, но то такэ Подавал это предложение. Подайте пожелание и от себя.



clientage написав: а если выбрать "Поділитися" и отправить все рек-ты, то получатель получит геморройный ИБАН а если выбрать "Поділитися" и отправить все рек-ты, то получатель получит геморройный ИБАН Через кнопку поделиться воспроизвел у себя. :/



clientage написав: ПС. Похоже Изя принимает СЭПы в 23/7. Похвально ПС. Похоже Изя принимает СЭПы в 23/7. Похвально Скорее ТАС, счета же у него.

В приложении стоит указать регламент отправки/приема СЭП. Подавал это предложение. Подайте пожелание и от себя.Через кнопку поделиться воспроизвел у себя. :/Скорее ТАС, счета же у него.В приложении стоит указать регламент отправки/приема СЭП.

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Повідомлень: 2887 З нами з: 08.03.18 Подякував: 324 раз. Подякували: 461 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 січ, 2021 00:20 MASolomko написав: clientage написав: а если выбрать "Поділитися" и отправить все рек-ты, то получатель получит геморройный ИБАН а если выбрать "Поділитися" и отправить все рек-ты, то получатель получит геморройный ИБАН Через кнопку поделиться воспроизвел у себя. :/

Через кнопку поделиться воспроизвел у себя. :/

Так ніби навіть логічно: якщо тапом, то для себе копіюєш, щоб потім вставити - розділяти не потрібно, якщо "ділишся", то людина потім може буде руцями набирати або диктувати, тому роблять більш "читабельну" версію. Погодьтеся, що усе у купі, то щось там розгледіти доволі проблематично. Але якщо людина потім теж буде копіпастити, тоді ой. Так ніби навіть логічно: якщо тапом, то для себе копіюєш, щоб потім вставити - розділяти не потрібно, якщо "ділишся", то людина потім може буде руцями набирати або диктувати, тому роблять більш "читабельну" версію. Погодьтеся, що усе у купі, то щось там розгледіти доволі проблематично. Але якщо людина потім теж буде копіпастити, тоді ой. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 5307 З нами з: 18.08.14 Подякував: 237 раз. Подякували: 665 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 61626364 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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