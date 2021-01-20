clientage написав:
Хм. У меня в Вайбере есть пробелы.
Лана поковыряюсь в Вайбере
Вот номер карты вставляет слитно, а номер ИБАНа этой карты -- с пробелами
Вряд ли и в Viber дело раз и в заметки вставляет без пробелов.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 22:21
Вряд ли и в Viber дело раз и в заметки вставляет без пробелов.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Додано: Сер 20 січ, 2021 22:28
Понял прикол.
Если копировать длиннным тапом, то копируется БЕЗ пробелов, а если выбрать "Поділитися" и отправить все рек-ты, то получатель получит геморройный ИБАН
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 20 січ, 2021 22:34
Re: izibank
Подавал это предложение. Подайте пожелание и от себя.
Через кнопку поделиться воспроизвел у себя. :/
Скорее ТАС, счета же у него.
В приложении стоит указать регламент отправки/приема СЭП.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Чет 21 січ, 2021 00:20
Так ніби навіть логічно: якщо тапом, то для себе копіюєш, щоб потім вставити - розділяти не потрібно, якщо "ділишся", то людина потім може буде руцями набирати або диктувати, тому роблять більш "читабельну" версію. Погодьтеся, що усе у купі, то щось там розгледіти доволі проблематично. Але якщо людина потім теж буде копіпастити, тоді ой.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 21 січ, 2021 08:16
Re: izibank
Нєаа. Звертаю вашу увагу, що там ще є чудернацьке призначення платежу
І ось там чото БЕЗ розділу на квадріги вказано номер картки.
Просто похапцем все зроблено
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 21 січ, 2021 10:53
Re: izibank
izibank активно працює над розширенням своєї географії та
сьогодні були відкриті точки видачі в таких містах:
Бровари
Маріуполь
Полтава
Умань
чекаємо на вас серед наших клієнтів! далі - більше!
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