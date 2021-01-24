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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 63646566

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.8 5 9
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
33%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
11%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
11%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
33%
3
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 07:55

Представителю банка о том что надо исправлять. Имея установленный еа андроиде "темный режим" случайно забрел в раздел "аналитика" и обалдел - думаете вот такие цветовые решения для написания сумм светло серым на голубом использовать удобно?
Зображення
Востаннє редагувалось Flamingo в Нед 24 січ, 2021 13:06, всього редагувалось 1 раз.
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    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 10:59

  Flamingo написав:Представителю банка о том что надо исправлять. Имея установленный еа андроиде "темный режим" случайно забрел в раздел "аналитика" и обалдел - думаете вот такие цветовые решения для написания сумм светло серым на голубом использовать удобно?Зображення



а можно в роздільній здатності 8K UHD + Долбі телевіжн? :)
бо щось деталі мало замітні
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 11:36

  Flamingo написав:Имея установленный еа андроиде "темный режим"

Интересно, зачем? Помнится, вы писали, что зрение не очень... А это мрак - тёмная тема, тем более на IPS...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 12:39

  greenozon написав:
а можно в роздільній здатності 8K UHD + Долбі телевіжн? :)
бо щось деталі мало замітні

По вашему если я сделал скрин, то я должен:
1. скинуть на ноут обработать в редакторе уменьшив разрешение и после этого выложить

Или

2. Разместить картинку из галереи телефона.

Я сделал вариант два и буду делать это впредь. Редакторов изображений на телепоне не имею -они не мне нужны. Кого не устраивает - можете внести меня в ЧС. В свою очередь подобных критиков я посылаю в сад.

Кстати если так раздражает большая картинка - на фуа ее полностью "цитировать".?

  Vorlon написав:
  Flamingo написав:Имея установленный еа андроиде "темный режим"

Интересно, зачем? Помнится, вы писали, что зрение не очень... А это мрак - тёмная тема, тем более на IPS...

Мне сложно судить с медицинской точки зрения, но в условиях сумерек, недостаточной освещенности и т.п. от темной темы у меня реально меньше устают глаза. Если вдруг идет переход на аппку не поддерживающих темную тему - я реально чувствую сильный дискомфорт. Поэтому использую темную тему по расписанию с 19 до 7 утра
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 12:56

Re: izibank

  Flamingo написав:По вашему если я сделал скрин, то я должен:
...
2. Разместить картинку из галереи телефона.

Ок. Но перед этим выставьте оту птысу, а лучше даже 300..400рх
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... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 13:02

  clientage написав:
  Flamingo написав:По вашему если я сделал скрин, то я должен:
...
2. Разместить картинку из галереи телефона.

Ок. Но перед этим выставьте оту птысу, а лучше даже 300..400рх
Форум оптимизирован под 500рх


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Пасиб за науку. В телефоне без очков даже не видел что там написано. Буду знать и использовать. Конечно уже после того как вернется желание тут писать. А пока перейду в режим чтения ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 13:08

clientage прошу пардона хотел отредактировать свое сообщение по вашему совету и потерпел неудачу. Послу установки птицы где вы сказали сама кнопа загрузить у меня опустилась и нигде прокрутки найти не смог
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50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 13:11

Re: izibank

  Flamingo написав:clientage прошу пардона хотел отредактировать свое сообщение по вашему совету и потерпел неудачу. Послу установки птицы где вы сказали сама кнопа загрузить у меня опустилась и нигде прокрутки найти не смог

Ааа, блин, есть такой глюк
Стааарый у нас форум, не модерновый :(
Ток навпомацки мона найти оту кнопу :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 08:41

  Flamingo написав:Представителю банка о том что надо исправлять. Имея установленный еа андроиде "темный режим" случайно забрел в раздел "аналитика" и обалдел - думаете вот такие цветовые решения для написания сумм светло серым на голубом использовать удобно?
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вітаємо, передали відповідальним співробітникам)
izibank
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 13:55

сьогодні приєднались точки видачі у містах Кам'янське та Виноградів :D
izibank
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