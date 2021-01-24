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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 24 січ, 2021 07:55
Представителю банка о том что надо исправлять. Имея установленный еа андроиде "темный режим" случайно забрел в раздел "аналитика" и обалдел - думаете вот такие цветовые решения для написания сумм светло серым на голубом использовать удобно?
Востаннє редагувалось Flamingo в Нед 24 січ, 2021 13:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 24 січ, 2021 10:59
а можно в роздільній здатності 8K UHD + Долбі телевіжн?
бо щось деталі мало замітні
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 24 січ, 2021 11:36
Додано: Нед 24 січ, 2021 12:39
По вашему если я сделал скрин, то я должен:
1. скинуть на ноут обработать в редакторе уменьшив разрешение и после этого выложить
Или
2. Разместить картинку из галереи телефона.
Я сделал вариант два и буду делать это впредь. Редакторов изображений на телепоне не имею -они не мне нужны. Кого не устраивает - можете внести меня в ЧС. В свою очередь подобных критиков я посылаю в сад.
Кстати если так раздражает большая картинка - на фуа ее полностью "цитировать".?
Мне сложно судить с медицинской точки зрения, но в условиях сумерек, недостаточной освещенности и т.п. от темной темы у меня реально меньше устают глаза. Если вдруг идет переход на аппку не поддерживающих темную тему - я реально чувствую сильный дискомфорт. Поэтому использую темную тему по расписанию с 19 до 7 утра
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Додано: Нед 24 січ, 2021 12:56
Re: izibank
Ок. Но перед этим выставьте оту птысу, а лучше даже 300..400рх
Форум оптимизирован под 500рх
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 24 січ, 2021 13:02
Пасиб за науку. В телефоне без очков даже не видел что там написано. Буду знать и использовать. Конечно уже после того как вернется желание тут писать. А пока перейду в режим чтения
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Додано: Нед 24 січ, 2021 13:08
clientage прошу пардона хотел отредактировать свое сообщение по вашему совету и потерпел неудачу. Послу установки птицы где вы сказали сама кнопа загрузить у меня опустилась и нигде прокрутки найти не смог
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Додано: Нед 24 січ, 2021 13:11
Re: izibank
Ааа, блин, есть такой глюк
Стааарый у нас форум, не модерновый
Ток навпомацки мона найти оту кнопу
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 25 січ, 2021 08:41
вітаємо, передали відповідальним співробітникам)
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