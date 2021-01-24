Додано: Нед 24 січ, 2021 12:39

greenozon написав:

а можно в роздільній здатності 8K UHD + Долбі телевіжн?

бо щось деталі мало замітні а можно в роздільній здатності 8K UHD + Долбі телевіжн?бо щось деталі мало замітні

Vorlon написав: Flamingo написав: Имея установленный еа андроиде "темный режим" Имея установленный еа андроиде "темный режим"

Интересно, зачем? Помнится, вы писали, что зрение не очень... А это мрак - тёмная тема, тем более на IPS... Интересно, зачем? Помнится, вы писали, что зрение не очень... А это мрак - тёмная тема, тем более на IPS...

По вашему если я сделал скрин, то я должен:1. скинуть на ноут обработать в редакторе уменьшив разрешение и после этого выложитьИли2. Разместить картинку из галереи телефона.Я сделал вариант два и буду делать это впредь. Редакторов изображений на телепоне не имею -они не мне нужны. Кого не устраивает - можете внести меня в ЧС. В свою очередь подобных критиков я посылаю в сад.Кстати если так раздражает большая картинка - на фуа ее полностью "цитировать".?Мне сложно судить с медицинской точки зрения, но в условиях сумерек, недостаточной освещенности и т.п. от темной темы у меня реально меньше устают глаза. Если вдруг идет переход на аппку не поддерживающих темную тему - я реально чувствую сильный дискомфорт. Поэтому использую темную тему по расписанию с 19 до 7 утра