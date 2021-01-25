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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 64656667

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.8 5 9
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
33%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
11%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
11%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
33%
3
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 09:04

Re: izibank

коли планується запуск реферальної системи?
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 09:29

  tarasum написав:коли планується запуск реферальної системи?


вітаю, вже зовсім скоро :D
я вас повідомлю :wink:
izibank
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 12:36

Re: izibank

продовжуємо розширювати географію точок видачі)
відсьогодні izi-картку можливо отримати в :
м. Черкаси
смт Якимівка
м. Мукачево
izibank
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 15:29

Что-то не приходят 3Д-секи, уже минут 10
UPD: вроде попустило
Biden's Laptop Matters
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  #<1 ... 64656667
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