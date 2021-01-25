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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 січ, 2021 09:04
Re: izibank
коли планується запуск реферальної системи?
Додано: Вів 26 січ, 2021 09:29
Додано: Вів 26 січ, 2021 12:36
Re: izibank
продовжуємо розширювати географію точок видачі)
відсьогодні izi-картку можливо отримати в :
м. Черкаси
смт Якимівка
м. Мукачево
Додано: Вів 26 січ, 2021 15:29
Что-то не приходят 3Д-секи, уже минут 10
UPD: вроде попустило
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