дякую, що повідомили про це. беремо в роботу
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 бер, 2021 11:59
Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:09
Re: izibank
мобильное приложение долго-долго крутит колесиком, входа нет
айфон хотя врядли это имеет значение
Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:59
Re: izibank
vitaliy_berdinskikh, приложение для платформы Android ругается, что используется устаревшая версия. Хотя на днях только получил обновление.
Поддержка тоже в ауте — все операторы заняты.
ps TAS2U работает
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