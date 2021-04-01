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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 86878889

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
8%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
8%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
42%
5
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 11:59

  MASolomko написав:В выписке на почту по проведенным операциям отображается, до — через поддержку.
Почему сразу не отображают непонятно.


дякую, що повідомили про це. беремо в роботу
izibank
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Представник банку
 
Повідомлень: 151
З нами з: 10.09.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:09

Re: izibank

мобильное приложение долго-долго крутит колесиком, входа нет
айфон хотя врядли это имеет значение
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлень: 3626
З нами з: 06.08.19
Подякував: 832 раз.
Подякували: 549 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:59

Re: izibank

vitaliy_berdinskikh, приложение для платформы Android ругается, что используется устаревшая версия. Хотя на днях только получил обновление.

Поддержка тоже в ауте — все операторы заняты.

ps TAS2U работает :)
MASolomko
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Повідомлень: 3161
З нами з: 08.03.18
Подякував: 376 раз.
Подякували: 529 раз.
 
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  #<1 ... 86878889
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