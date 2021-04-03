дякую, що повідомили про це. беремо в роботу
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 бер, 2021 11:59
Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:09
Re: izibank
мобильное приложение долго-долго крутит колесиком, входа нет
айфон хотя врядли это имеет значение
Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:59
Re: izibank
vitaliy_berdinskikh, приложение для платформы Android ругается, что используется устаревшая версия. Хотя на днях только получил обновление.
Поддержка тоже в ауте — все операторы заняты.
ps TAS2U работает
Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:51
guntherhouse777 на Андроиде приложение будет просить обнову когда на серверах проблемы. Было бы круто, если просто выводилось информационное сообщение, что проблемы в банке, а не запрос на обновление, которого нет.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 12:02
Конечно, вы правы.
Изя выставляет нас дурачками, вместо того, чтобы признать проблемы на своей стороне.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 12:54
Re: izibank
На ойфоне уже всё работает.
Додано: Нед 04 кві, 2021 17:37
ОК, guys, а где посмотреть, какую сумму надо оплатить, чтобы остаться в льготном периоде?
Все обыскал, не нашел.
И второй вопрос: тут вообще до какого числа гасить надо?
Оформил 15.03.
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