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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 87888990>

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
8%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
8%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
42%
5
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 30 бер, 2021 11:59

  MASolomko написав:В выписке на почту по проведенным операциям отображается, до — через поддержку.
Почему сразу не отображают непонятно.


дякую, що повідомили про це. беремо в роботу
izibank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:09

Re: izibank

мобильное приложение долго-долго крутит колесиком, входа нет
айфон хотя врядли это имеет значение
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:59

Re: izibank

vitaliy_berdinskikh, приложение для платформы Android ругается, что используется устаревшая версия. Хотя на днях только получил обновление.

Поддержка тоже в ауте — все операторы заняты.

ps TAS2U работает :)
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:43

Тупит Изя.
Пушей не шлет.
Ругается за обнову
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:51

guntherhouse777 на Андроиде приложение будет просить обнову когда на серверах проблемы. Было бы круто, если просто выводилось информационное сообщение, что проблемы в банке, а не запрос на обновление, которого нет.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 12:02

  unknownurl написав:guntherhouse777 на Андроиде приложение будет просить обнову когда на серверах проблемы. Было бы круто, если просто выводилось информационное сообщение, что проблемы в банке, а не запрос на обновление, которого нет.

Конечно, вы правы.
Изя выставляет нас дурачками, вместо того, чтобы признать проблемы на своей стороне.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 12:54

Re: izibank

На ойфоне уже всё работает.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 17:37

ОК, guys, а где посмотреть, какую сумму надо оплатить, чтобы остаться в льготном периоде?
Все обыскал, не нашел.
И второй вопрос: тут вообще до какого числа гасить надо? :)
Оформил 15.03.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 18:26

Искатель надо тапнуть по изображении карты примерно в той части где написана ваша задолженность - откроется вкладка с названием "кредитный лимит" где все будет расписано с суммами и датами.
Лично у меня не всегда получается точно попасть - открывается вкладка с реквизитами карты, имхо реализовано не совсем удачно. Но со второго третьего раза можно достичь нужного результата. Оно понимаю что сделано в расчете на миллениалов, а мне это не удобно, поскольку как-то привык к более явным вкладкам с заголовками. Но юзаю как есть. А шо делать? :)
По второму вопросу - пофиг когда оформили. Тут как раз перемены - если раньше грейс период был до 72 дней, - на днях он "по просьбе трудящихся" поменяется на "до 62 дней". Проще говоря - все что потратили в прошлом месяце надо загасить не позже последнего дня текущего месяца. Вот только не скажу до последнего рабочего или последнего календарного. Потому как лимит у меня маленький и я его в месяц многократно гашу - я тут в грейсе постоянно.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 19:12

Re: izibank

Там не тяпнути слід, а потримати, тоісь довгий тап
chipmunk
 
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