Додано: Нед 04 кві, 2021 18:26

надо тапнуть по изображении карты примерно в той части где написана ваша задолженность - откроется вкладка с названием "кредитный лимит" где все будет расписано с суммами и датами.Лично у меня не всегда получается точно попасть - открывается вкладка с реквизитами карты, имхо реализовано не совсем удачно. Но со второго третьего раза можно достичь нужного результата. Оно понимаю что сделано в расчете на миллениалов, а мне это не удобно, поскольку как-то привык к более явным вкладкам с заголовками. Но юзаю как есть. А шо делать?По второму вопросу - пофиг когда оформили. Тут как раз перемены - если раньше грейс период был до 72 дней, - на днях он "по просьбе трудящихся" поменяется на "до 62 дней". Проще говоря - все что потратили в прошлом месяце надо загасить не позже последнего дня текущего месяца. Вот только не скажу до последнего рабочего или последнего календарного. Потому как лимит у меня маленький и я его в месяц многократно гашу - я тут в грейсе постоянно.