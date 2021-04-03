Ну в таком случае не длинный а средний. При длинном происходит копирование номера карты
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 кві, 2021 19:19
Додано: Нед 04 кві, 2021 19:22
При долгом нажатии прото копирует номер карты. Единственное но: у меня сейчас карта в плюсе. Но если характер дейтсвия зависит от того есть ли задолженность это ещё хужу с точки зрения UX.
Чтобы открыть кредитный лимит надо очень точно попасть в сумму доступных средств, коротким тапом.
Додано: Нед 04 кві, 2021 19:29
Re: izibank
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