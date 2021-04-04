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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 кві, 2021 19:19
chipmunk написав:
Там не тяпнути слід, а потримати, тоісь довгий тап
Ну в таком случае не длинный а средний. При длинном происходит копирование номера карты
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Flamingo
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Додано: Нед 04 кві, 2021 19:22
chipmunk написав:
Там не тяпнути слід, а потримати, тоісь довгий тап
При долгом нажатии прото копирует номер карты. Единственное но: у меня сейчас карта в плюсе. Но если характер дейтсвия зависит от того есть ли задолженность это ещё хужу с точки зрения UX.
Чтобы открыть кредитный лимит надо очень точно попасть в сумму доступных
средств, коротким тапом.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Нед 04 кві, 2021 19:29
vitaliy_berdinskikh написав:
Чтобы открыть кредитный лимит надо очень точно попасть в сумму доступных средств, коротким тапом.
Я обнаружил, шо это удобно делать лёгким щелчком об нос котэ
Правда он сильно обижается, приходится сразу давать вкусняшку
А у вас есть дома котэ?!
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clientage
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Додано: Пон 05 кві, 2021 01:43
clientage написав:
А у вас есть дома котэ?!
Потрібно більше тестів. У Flamingo
собака, можливо у цьому проблема?
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klug
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