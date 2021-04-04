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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 87888990

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
8%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
8%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
42%
5
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 19:19

  chipmunk написав:Там не тяпнути слід, а потримати, тоісь довгий тап

Ну в таком случае не длинный а средний. При длинном происходит копирование номера карты
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 19:22

  chipmunk написав:Там не тяпнути слід, а потримати, тоісь довгий тап

При долгом нажатии прото копирует номер карты. Единственное но: у меня сейчас карта в плюсе. Но если характер дейтсвия зависит от того есть ли задолженность это ещё хужу с точки зрения UX.

Чтобы открыть кредитный лимит надо очень точно попасть в сумму доступных средств, коротким тапом.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 19:29

Re: izibank

  vitaliy_berdinskikh написав:Чтобы открыть кредитный лимит надо очень точно попасть в сумму доступных средств, коротким тапом.

Я обнаружил, шо это удобно делать лёгким щелчком об нос котэ :idea: Правда он сильно обижается, приходится сразу давать вкусняшку :(
А у вас есть дома котэ?! :lol: :lol:
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 01:43

Re: izibank

  clientage написав:А у вас есть дома котэ?!

Потрібно більше тестів. У Flamingo собака, можливо у цьому проблема?
klug
 
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