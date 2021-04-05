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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 кві, 2021 19:19
chipmunk написав:
Там не тяпнути слід, а потримати, тоісь довгий тап
Ну в таком случае не длинный а средний. При длинном происходит копирование номера карты
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Flamingo
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Додано: Нед 04 кві, 2021 19:22
chipmunk написав:
Там не тяпнути слід, а потримати, тоісь довгий тап
При долгом нажатии прото копирует номер карты. Единственное но: у меня сейчас карта в плюсе. Но если характер дейтсвия зависит от того есть ли задолженность это ещё хужу с точки зрения UX.
Чтобы открыть кредитный лимит надо очень точно попасть в сумму доступных
средств, коротким тапом.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Нед 04 кві, 2021 19:29
vitaliy_berdinskikh написав:
Чтобы открыть кредитный лимит надо очень точно попасть в сумму доступных средств, коротким тапом.
Я обнаружил, шо это удобно делать лёгким щелчком об нос котэ
Правда он сильно обижается, приходится сразу давать вкусняшку
А у вас есть дома котэ?!
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clientage
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Додано: Пон 05 кві, 2021 01:43
clientage написав:
А у вас есть дома котэ?!
Потрібно більше тестів. У Flamingo
собака, можливо у цьому проблема?
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klug
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Додано: Пон 05 кві, 2021 05:32
klug написав: clientage написав:
А у вас есть дома котэ?!
Потрібно більше тестів. У Flamingo
собака, можливо у цьому проблема?
Нет у меня больше собаки. RIP.
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Flamingo
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Додано: Пон 05 кві, 2021 08:20
Flamingo написав:
Вот только не скажу до последнего рабочего или последнего календарного.
С 19 апреля ОМП и сумму для сохранения льготной % ставки — до последнего рабочего дня месяца. При этом, насколько я понимаю"кухню", то эти суммы должны успеть этим же днём провестись по счёту.
Искатель написав:
тут вообще до какого числа гасить надо?
До 19 апреля график такой:
— ОМП необходимо оплатить до 25 числа;
— сумму для сохранения льготной % ставки до 10 числа следующего месяца, если оно попадает на выходной, то до следующего рабочего дня.
После 19 апреля, всё это надо будет загасить до новому регламенту — до последнего рабочего дня месяца, т. е. 30 апреля.
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MASolomko
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Додано: Пон 05 кві, 2021 08:33
MASolomko написав:
До 19 апреля график такой:
— ОМП необходимо оплатить до 25 числа;
— сумму для сохранения льготной % ставки до 10 числа следующего месяца, если оно попадает на выходной, то до следующего рабочего дня.
После 19 апреля, всё это надо будет загасить до новому регламенту — до последнего рабочего дня месяца, т. е. 30 апреля.
Я с утра туплю
А причем тут 19 апреля? ...
Карта оформлена 15 марта, что будет 19 апреля?
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Искатель
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Додано: Пон 05 кві, 2021 08:45
Искатель,
izibank написав:вітання!
з 19.04.2021 вносимо зміни в умови використання кредитних коштів.
врахували фідбек клієнтів щодо незручностей запам’ятовувати різні дати сплати мінімального платежу (ОМП) та закінчення пільгового періоду.
тепер, щоб не плутатись, внесення мінімального платежу (ОМП) та погашення кредиту без сплати відсотків за користування – це одна й та ж сама дата: останній робочий день місяця, наступного за тим, коли було використано кредитні кошти.
сам пільговий період відповідно триватиме до 62 днів.
не встигаєш повернути кошти за цей період? можна продовжувати користуватись кредитом і сплачувати мінімальні платежі, але за це потрібно буде сплатити додаткові відсотки.
бажаєш знову користуватись кредитом без зайвих відсотків? потрібно внести всю суму використаних кредитних коштів на рахунок і далі можна буде повернутись до пільгового періоду.
вдалого дня!
команда izibank
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MASolomko
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Додано: Пон 05 кві, 2021 19:41
Решил начать сотрудничество с банком. Это просто какой-то позор, а не ИЗИ банк. Пришел в отделение ТАСКомбанка, чтобы получить карту. Там говорят, а Вы ранее заявку подавали?. Говорю, что сейчас и подам, и посмотрю как быстро можно получить карту. Зря надеялся, что быстро. Проблема сразу же возникла с интернет связью в ТАСе. Вроде бы и wi-fi работал, но как только начал скачивать и устанавливать приложение, все...Начались проблемы. Переключился на мобильный интернет. С горем пополам, установил приложение...Далее началось...Подтверждение документов...4-5 раз перефотографировал с приложения документы, все никак не могли подтвердить...Все время, что-то не видно. Уже не выдержал и начал через вайбер посылать фото, связавшись с ИЗИ в вайбере через приложение. Несколько операторов со мной общались, отправлял фото и в вайбер. Короче, почти 1,5 часа затраченного времени. И ЭТО ИЗИ??? В Монобанке я бы за это время карт бы 20-30 открыл...Когда уехал из отделения ТАСКОМбанка, потому как уже закрывали его на перерыв, в дороге пришел ответ в приложение, что документы подтверждены и можно забирать карту. Завтра заберу карту, банк совсем не ИЗИ раз уже только на начальном этапе возникает такое тяжелое знакомство с банком
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