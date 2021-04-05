Ну в таком случае не длинный а средний. При длинном происходит копирование номера карты
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Додано: Нед 04 кві, 2021 19:19
Додано: Нед 04 кві, 2021 19:22
При долгом нажатии прото копирует номер карты. Единственное но: у меня сейчас карта в плюсе. Но если характер дейтсвия зависит от того есть ли задолженность это ещё хужу с точки зрения UX.
Чтобы открыть кредитный лимит надо очень точно попасть в сумму доступных средств, коротким тапом.
Додано: Нед 04 кві, 2021 19:29
Re: izibank
Додано: Пон 05 кві, 2021 01:43
Re: izibank
Додано: Пон 05 кві, 2021 05:32
Додано: Пон 05 кві, 2021 08:20
Re: izibank
С 19 апреля ОМП и сумму для сохранения льготной % ставки — до последнего рабочего дня месяца. При этом, насколько я понимаю"кухню", то эти суммы должны успеть этим же днём провестись по счёту.
До 19 апреля график такой:
— ОМП необходимо оплатить до 25 числа;
— сумму для сохранения льготной % ставки до 10 числа следующего месяца, если оно попадает на выходной, то до следующего рабочего дня.
После 19 апреля, всё это надо будет загасить до новому регламенту — до последнего рабочего дня месяца, т. е. 30 апреля.
Додано: Пон 05 кві, 2021 08:33
Я с утра туплю
А причем тут 19 апреля? ...
Карта оформлена 15 марта, что будет 19 апреля?
Додано: Пон 05 кві, 2021 08:45
Re: izibank
Искатель,
Додано: Пон 05 кві, 2021 19:41
Re: izibank
Решил начать сотрудничество с банком. Это просто какой-то позор, а не ИЗИ банк. Пришел в отделение ТАСКомбанка, чтобы получить карту. Там говорят, а Вы ранее заявку подавали?. Говорю, что сейчас и подам, и посмотрю как быстро можно получить карту. Зря надеялся, что быстро. Проблема сразу же возникла с интернет связью в ТАСе. Вроде бы и wi-fi работал, но как только начал скачивать и устанавливать приложение, все...Начались проблемы. Переключился на мобильный интернет. С горем пополам, установил приложение...Далее началось...Подтверждение документов...4-5 раз перефотографировал с приложения документы, все никак не могли подтвердить...Все время, что-то не видно. Уже не выдержал и начал через вайбер посылать фото, связавшись с ИЗИ в вайбере через приложение. Несколько операторов со мной общались, отправлял фото и в вайбер. Короче, почти 1,5 часа затраченного времени. И ЭТО ИЗИ??? В Монобанке я бы за это время карт бы 20-30 открыл...Когда уехал из отделения ТАСКОМбанка, потому как уже закрывали его на перерыв, в дороге пришел ответ в приложение, что документы подтверждены и можно забирать карту. Завтра заберу карту, банк совсем не ИЗИ раз уже только на начальном этапе возникает такое тяжелое знакомство с банком .
Додано: Пон 05 кві, 2021 20:38
Re: izibank
Нормальные герои всегда идут в обход.
Непонятно что мешало подать заявку заранее?
Далеко не только в приложении изи приходится перефотографировать документы потому то что-то не читается или наоборот что-то оказалось обрезанным. Имею опыт общения с разными, в том числе и неукраинскими банками, проходил верификацию на четырех криптобиржах.
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