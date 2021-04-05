Додано: Пон 05 кві, 2021 19:41

Решил начать сотрудничество с банком. Это просто какой-то позор, а не ИЗИ банк. Пришел в отделение ТАСКомбанка, чтобы получить карту. Там говорят, а Вы ранее заявку подавали?. Говорю, что сейчас и подам, и посмотрю как быстро можно получить карту. Зря надеялся, что быстро. Проблема сразу же возникла с интернет связью в ТАСе. Вроде бы и wi-fi работал, но как только начал скачивать и устанавливать приложение, все...Начались проблемы. Переключился на мобильный интернет. С горем пополам, установил приложение...Далее началось...Подтверждение документов...4-5 раз перефотографировал с приложения документы, все никак не могли подтвердить...Все время, что-то не видно. Уже не выдержал и начал через вайбер посылать фото, связавшись с ИЗИ в вайбере через приложение. Несколько операторов со мной общались, отправлял фото и в вайбер. Короче, почти 1,5 часа затраченного времени. И ЭТО ИЗИ??? В Монобанке я бы за это время карт бы 20-30 открыл...Когда уехал из отделения ТАСКОМбанка, потому как уже закрывали его на перерыв, в дороге пришел ответ в приложение, что документы подтверждены и можно забирать карту. Завтра заберу карту, банк совсем не ИЗИ раз уже только на начальном этапе возникает такое тяжелое знакомство с банком