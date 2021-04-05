vitaliy_berdinskikh
Хотел проверить насколько банк соответствует названию ИЗИ, оказался на деле, пока ГеморИЗИ...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 кві, 2021 20:49
vitaliy_berdinskikh
Хотел проверить насколько банк соответствует названию ИЗИ, оказался на деле, пока ГеморИЗИ...
Додано: Пон 05 кві, 2021 20:58
Triton ИМХО вы сами решили телегу не с той стороны запрягать. По Моне у вас же не возникло желание подавать заявку в отделении банка? Наверное дома в спокойной обстаКАновке с хорошим Вай-Фаем скачали аппку, в хорошем свете сфотали доки и только потом после согласования уже поехали за картой. То кто Вас тут тянул в отделение Таса. Дистанционное обслуживание в банках как раз и предполагает что в банки ходить не надо. В лучшем случае один раз и то когда все согласовано. А то что изначально относится к "домашней работе" надо дома и выполнять
Додано: Пон 05 кві, 2021 21:05
Flamingo
Банк ИЗИ, должен быть банком с названием и подтверждением ИЗИ Или же сменить название По Моне, я подал завку, т.к. нет у него отделений. На точке выдаче за 5 минут ушел с картой. В ИЗе, я не ожидал столько проблем с порога, поэтому пока не считаю название БАНКА ИЗИ, соответствующей действительности...
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