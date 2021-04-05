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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 88899091

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
8%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
8%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
42%
5
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 20:49

vitaliy_berdinskikh
Хотел проверить насколько банк соответствует названию ИЗИ, оказался на деле, пока ГеморИЗИ...
Triton
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 20:58

Triton ИМХО вы сами решили телегу не с той стороны запрягать. По Моне у вас же не возникло желание подавать заявку в отделении банка? Наверное дома в спокойной обстаКАновке с хорошим Вай-Фаем скачали аппку, в хорошем свете сфотали доки и только потом после согласования уже поехали за картой. То кто Вас тут тянул в отделение Таса. Дистанционное обслуживание в банках как раз и предполагает что в банки ходить не надо. В лучшем случае один раз и то когда все согласовано. А то что изначально относится к "домашней работе" надо дома и выполнять ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 21:05

Flamingo
Банк ИЗИ, должен быть банком с названием и подтверждением ИЗИ :) Или же сменить название :) По Моне, я подал завку, т.к. нет у него отделений. На точке выдаче за 5 минут ушел с картой. В ИЗе, я не ожидал столько проблем с порога, поэтому пока не считаю название БАНКА ИЗИ, соответствующей действительности... :twisted:
Triton
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 21:30

Re: izibank

  Triton написав:Хотел проверить насколько банк соответствует названию ИЗИ

Банк не обещал что открывает счёт за 20 минут. Пересъёмка документов может быть вызвана не только проблемами приложения, но и как сказали выше условиями съемки, и камерой телефона.

Плохой вай-фай конечно минус, но лично для меня это последнее что интересует в условиях обслуживания в банке, у нас в сфере обслуживания поголовно дешевый вай-фай который даже для просмотра сайтов не всегда подходит. Впрочем даже за границей в кафе-гостиницах вайфах так себе. Вот работа сайта с которым общается приложение - это важно. И тут как раз недавно были проблемы. А вай-фай в отделении, тем более не названном (что помогло бы банку исправить ситуацию) - да и х***** с ним.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 21:51

vitaliy_berdinskikh
Приложение тоже подвисало не раз, пока передавал документы, писало что нет интернета...Но это уже такое...Пока, знакомство с банком можно оценить как "-" в его карму, а дальше будет видно...Для свинорыльства, надо брать такую карту. Кстати, не собирался целенаправленно в банк за этой картой, а проезжал мимо. Была свободная минута, так почему не оформить карту. Кстати, в поддержке вайбер писали, что "в связи с ажиотажем, заявка обрабатывается дольше указанного времени". Вы смеетесь так :D Какой ажиотаж :lol:
В Сибасе, документы не передавал через онлайн, с улицы получил нью кард за 40 минут...
Triton
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