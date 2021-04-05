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банках (гарне і погане) / izibank izibank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 88899091 Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку. izibank 3.2 5 12 1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і. 25% 3 2 - Погано. Некомпетентно. 8% 1 3 - Задовільно. Хотілося б краще. 8% 1 4 - Нормально. Як і повинно бути. 42% 5 5 - Відмінно. Дуже сподобалося. 17% 2 Всього голосів : 12 Додано: Пон 05 кві, 2021 20:49 vitaliy_berdinskikh

Хотел проверить насколько банк соответствует названию ИЗИ, оказался на деле, пока ГеморИЗИ... Triton

Повідомлень: 200 З нами з: 19.11.11 Подякував: 1 раз. Подякували: 20 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 кві, 2021 20:58 Triton ИМХО вы сами решили телегу не с той стороны запрягать. По Моне у вас же не возникло желание подавать заявку в отделении банка? Наверное дома в спокойной обстаКАновке с хорошим Вай-Фаем скачали аппку, в хорошем свете сфотали доки и только потом после согласования уже поехали за картой. То кто Вас тут тянул в отделение Таса. Дистанционное обслуживание в банках как раз и предполагает что в банки ходить не надо. В лучшем случае один раз и то когда все согласовано. А то что изначально относится к "домашней работе" надо дома и выполнять ИМХО вы сами решили телегу не с той стороны запрягать. По Моне у вас же не возникло желание подавать заявку в отделении банка? Наверное дома в спокойной обстаКАновке с хорошим Вай-Фаем скачали аппку, в хорошем свете сфотали доки и только потом после согласования уже поехали за картой. То кто Вас тут тянул в отделение Таса. Дистанционное обслуживание в банках как раз и предполагает что в банки ходить не надо. В лучшем случае один раз и то когда все согласовано. А то что изначально относится к "домашней работе" надо дома и выполнять Flamingo 1

Повідомлень: 6091 З нами з: 20.03.15 Подякував: 99 раз. Подякували: 1568 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 кві, 2021 21:05 Flamingo

Банк ИЗИ, должен быть банком с названием и подтверждением ИЗИ Или же сменить название По Моне, я подал завку, т.к. нет у него отделений. На точке выдаче за 5 минут ушел с картой. В ИЗе, я не ожидал столько проблем с порога, поэтому пока не считаю название БАНКА ИЗИ, соответствующей действительности... Банк ИЗИ, должен быть банком с названием и подтверждением ИЗИИли же сменить названиеПо Моне, я подал завку, т.к. нет у него отделений. На точке выдаче за 5 минут ушел с картой. В ИЗе, я не ожидал столько проблем с порога, поэтому пока не считаю название БАНКА ИЗИ, соответствующей действительности... Triton

Повідомлень: 200 З нами з: 19.11.11 Подякував: 1 раз. Подякували: 20 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 кві, 2021 21:30 Re: izibank Triton написав: Хотел проверить насколько банк соответствует названию ИЗИ Хотел проверить насколько банк соответствует названию ИЗИ

Банк не обещал что открывает счёт за 20 минут. Пересъёмка документов может быть вызвана не только проблемами приложения, но и как сказали выше условиями съемки, и камерой телефона.



Плохой вай-фай конечно минус, но лично для меня это последнее что интересует в условиях обслуживания в банке, у нас в сфере обслуживания поголовно дешевый вай-фай который даже для просмотра сайтов не всегда подходит. Впрочем даже за границей в кафе-гостиницах вайфах так себе. Вот работа сайта с которым общается приложение - это важно. И тут как раз недавно были проблемы. А вай-фай в отделении, тем более не названном (что помогло бы банку исправить ситуацию) - да и х***** с ним. Банк не обещал что открывает счёт за 20 минут. Пересъёмка документов может быть вызвана не только проблемами приложения, но и как сказали выше условиями съемки, и камерой телефона.Плохой вай-фай конечно минус, но лично для меня это последнее что интересует в условиях обслуживания в банке, у нас в сфере обслуживания поголовно дешевый вай-фай который даже для просмотра сайтов не всегда подходит. Впрочем даже за границей в кафе-гостиницах вайфах так себе. Вот работа сайта с которым общается приложение - это важно. И тут как раз недавно были проблемы. А вай-фай в отделении, тем более не названном (что помогло бы банку исправить ситуацию) - да и х***** с ним. vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 3669 З нами з: 06.08.19 Подякував: 835 раз. Подякували: 550 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 кві, 2021 21:51 vitaliy_berdinskikh

Приложение тоже подвисало не раз, пока передавал документы, писало что нет интернета...Но это уже такое...Пока, знакомство с банком можно оценить как "-" в его карму, а дальше будет видно...Для свинорыльства, надо брать такую карту. Кстати, не собирался целенаправленно в банк за этой картой, а проезжал мимо. Была свободная минута, так почему не оформить карту. Кстати, в поддержке вайбер писали, что "в связи с ажиотажем, заявка обрабатывается дольше указанного времени". Вы смеетесь так Какой ажиотаж

В Сибасе, документы не передавал через онлайн, с улицы получил нью кард за 40 минут... Приложение тоже подвисало не раз, пока передавал документы, писало что нет интернета...Но это уже такое...Пока, знакомство с банком можно оценить как "-" в его карму, а дальше будет видно...Для свинорыльства, надо брать такую карту. Кстати, не собирался целенаправленно в банк за этой картой, а проезжал мимо. Была свободная минута, так почему не оформить карту. Кстати, в поддержке вайбер писали, что "в связи с ажиотажем, заявка обрабатывается дольше указанного времени". Вы смеетесь такКакой ажиотажВ Сибасе, документы не передавал через онлайн, с улицы получил нью кард за 40 минут... Triton

Повідомлень: 200 З нами з: 19.11.11 Подякував: 1 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 88899091 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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