Додано: Пон 05 кві, 2021 21:30

Triton написав: Хотел проверить насколько банк соответствует названию ИЗИ Хотел проверить насколько банк соответствует названию ИЗИ

Банк не обещал что открывает счёт за 20 минут. Пересъёмка документов может быть вызвана не только проблемами приложения, но и как сказали выше условиями съемки, и камерой телефона.Плохой вай-фай конечно минус, но лично для меня это последнее что интересует в условиях обслуживания в банке, у нас в сфере обслуживания поголовно дешевый вай-фай который даже для просмотра сайтов не всегда подходит. Впрочем даже за границей в кафе-гостиницах вайфах так себе. Вот работа сайта с которым общается приложение - это важно. И тут как раз недавно были проблемы. А вай-фай в отделении, тем более не названном (что помогло бы банку исправить ситуацию) - да и х***** с ним.