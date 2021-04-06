vitaliy_berdinskikh
Хотел проверить насколько банк соответствует названию ИЗИ, оказался на деле, пока ГеморИЗИ...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 кві, 2021 20:49
vitaliy_berdinskikh
Хотел проверить насколько банк соответствует названию ИЗИ, оказался на деле, пока ГеморИЗИ...
Додано: Пон 05 кві, 2021 20:58
Triton ИМХО вы сами решили телегу не с той стороны запрягать. По Моне у вас же не возникло желание подавать заявку в отделении банка? Наверное дома в спокойной обстаКАновке с хорошим Вай-Фаем скачали аппку, в хорошем свете сфотали доки и только потом после согласования уже поехали за картой. То кто Вас тут тянул в отделение Таса. Дистанционное обслуживание в банках как раз и предполагает что в банки ходить не надо. В лучшем случае один раз и то когда все согласовано. А то что изначально относится к "домашней работе" надо дома и выполнять
Додано: Пон 05 кві, 2021 21:05
Flamingo
Банк ИЗИ, должен быть банком с названием и подтверждением ИЗИ Или же сменить название По Моне, я подал завку, т.к. нет у него отделений. На точке выдаче за 5 минут ушел с картой. В ИЗе, я не ожидал столько проблем с порога, поэтому пока не считаю название БАНКА ИЗИ, соответствующей действительности...
Додано: Пон 05 кві, 2021 21:30
Re: izibank
Банк не обещал что открывает счёт за 20 минут. Пересъёмка документов может быть вызвана не только проблемами приложения, но и как сказали выше условиями съемки, и камерой телефона.
Плохой вай-фай конечно минус, но лично для меня это последнее что интересует в условиях обслуживания в банке, у нас в сфере обслуживания поголовно дешевый вай-фай который даже для просмотра сайтов не всегда подходит. Впрочем даже за границей в кафе-гостиницах вайфах так себе. Вот работа сайта с которым общается приложение - это важно. И тут как раз недавно были проблемы. А вай-фай в отделении, тем более не названном (что помогло бы банку исправить ситуацию) - да и х***** с ним.
Додано: Пон 05 кві, 2021 21:51
vitaliy_berdinskikh
Приложение тоже подвисало не раз, пока передавал документы, писало что нет интернета...Но это уже такое...Пока, знакомство с банком можно оценить как "-" в его карму, а дальше будет видно...Для свинорыльства, надо брать такую карту. Кстати, не собирался целенаправленно в банк за этой картой, а проезжал мимо. Была свободная минута, так почему не оформить карту. Кстати, в поддержке вайбер писали, что "в связи с ажиотажем, заявка обрабатывается дольше указанного времени". Вы смеетесь так Какой ажиотаж
В Сибасе, документы не передавал через онлайн, с улицы получил нью кард за 40 минут...
Додано: Вів 06 кві, 2021 00:07
Я от чекаю, коли вони смартфони почнуть видавати, а то придумали: вибери, купи, налаштуй, оплати і-нет, принеси і це усе, щоб у тебе гроші взяли - жодної клієнтоорієнтованості. Скромний iPhone Pro Max показав би, що банка турбується про зір клієнта (великий екран) і час клієнта (хороша камера, щоб не фоткати по декілька разів). Хіба це важко для банки? А клієнтам було б приємно. Навіть 100 грн під їх скромні відсотки було б не шкода на депозит покласти. Але поки Горох першим не зробить, ніхто сам не почухається.
Додано: Вів 06 кві, 2021 07:16
Re: izibank
Додано: Вів 06 кві, 2021 07:18
А у Изи банка сколько отделений по Вашему мнению?)
Додано: Вів 06 кві, 2021 23:44
Re: izibank
Сегодня забрал карту, активация опять через пень колоду. Соединение терялось в отделении ТАСКОМА, мобильный интернет тяжко, но помог активации. Мог еще вчера забрать карту. Когда уехал с отделения, где-то минут через 15 прошло подтверждение документов. Но уже не было времени возвращаться. Сам конверт, наклейки, карта весьма позитивно выглядят. Надеюсь, что со временем будут добавлять плюшек в приложение и улучшать категории кешбэков для удовлетворения клиентов банка (пару гривен погонял в банке ) Ставки по депо конкурентные в целом по банковской системе, но в тоже время это достаточно мало в условиях политической и экономической неопределенности...
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