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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 89909192

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
8%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
8%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
42%
5
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 11:54

  Ромасик написав:
  Triton написав:Ставки по депо конкурентные в целом по банковской системе, но в тоже время это достаточно мало в условиях политической и экономической неопределенности...

это 7,75% конкурентно или 4%? :lol:
ps: UIRD12M = 8.38%


вітаю, нагадуємо, що максимальна ставка по депозитам в грн 9.75% річних :wink:
izibank
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 12:46

  izibank написав:
  Ромасик написав:
  Triton написав:Ставки по депо конкурентные в целом по банковской системе, но в тоже время это достаточно мало в условиях политической и экономической неопределенности...

это 7,75% конкурентно или 4%? :lol:
ps: UIRD12M = 8.38%


вітаю, нагадуємо, що максимальна ставка по депозитам в грн 9.75% річних :wink:


Редкая ставка в эвро на 5 месяцев под 1,5%!
joik
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 13:13

  izibank написав:
  Ромасик написав:
  Triton написав:Ставки по депо конкурентные в целом по банковской системе, но в тоже время это достаточно мало в условиях политической и экономической неопределенности...

это 7,75% конкурентно или 4%? :lol:
ps: UIRD12M = 8.38%


вітаю, нагадуємо, що максимальна ставка по депозитам в грн 9.75% річних :wink:

ай, справді, криві налаштування додатку. Комусь підійде ставка.
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  #<1 ... 89909192
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