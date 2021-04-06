|
|
|
izibank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 кві, 2021 11:54
Ромасик написав: Triton написав:
Ставки по депо конкурентные в целом по банковской системе, но в тоже время это достаточно мало в условиях политической и экономической неопределенности...
это 7,75% конкурентно или 4%?
ps: UIRD12M = 8.38%
вітаю, нагадуємо, що максимальна ставка по депозитам в грн 9.75% річних
-
izibank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 152
- З нами з: 10.09.20
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 кві, 2021 12:46
izibank написав: Ромасик написав: Triton написав:
Ставки по депо конкурентные в целом по банковской системе, но в тоже время это достаточно мало в условиях политической и экономической неопределенности...
это 7,75% конкурентно или 4%?
ps: UIRD12M = 8.38%
вітаю, нагадуємо, що максимальна ставка по депозитам в грн 9.75% річних
Редкая ставка в эвро на 5 месяцев под 1,5%!
-
joik
-
-
- Повідомлень: 400
- З нами з: 24.07.17
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 кві, 2021 13:13
izibank написав: Ромасик написав: Triton написав:
Ставки по депо конкурентные в целом по банковской системе, но в тоже время это достаточно мало в условиях политической и экономической неопределенности...
это 7,75% конкурентно или 4%?
ps: UIRD12M = 8.38%
вітаю, нагадуємо, що максимальна ставка по депозитам в грн 9.75% річних
ай, справді, криві налаштування додатку. Комусь підійде ставка.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 1823
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 362 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|