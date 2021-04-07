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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 кві, 2021 11:54
Ромасик написав: Triton написав:
Ставки по депо конкурентные в целом по банковской системе, но в тоже время это достаточно мало в условиях политической и экономической неопределенности...
это 7,75% конкурентно или 4%?
ps: UIRD12M = 8.38%
вітаю, нагадуємо, що максимальна ставка по депозитам в грн 9.75% річних
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izibank
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Додано: Сер 07 кві, 2021 12:46
izibank написав: Ромасик написав: Triton написав:
Ставки по депо конкурентные в целом по банковской системе, но в тоже время это достаточно мало в условиях политической и экономической неопределенности...
это 7,75% конкурентно или 4%?
ps: UIRD12M = 8.38%
вітаю, нагадуємо, що максимальна ставка по депозитам в грн 9.75% річних
Редкая ставка в эвро на 5 месяцев под 1,5%!
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joik
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Додано: Сер 07 кві, 2021 13:13
izibank написав: Ромасик написав: Triton написав:
Ставки по депо конкурентные в целом по банковской системе, но в тоже время это достаточно мало в условиях политической и экономической неопределенности...
это 7,75% конкурентно или 4%?
ps: UIRD12M = 8.38%
вітаю, нагадуємо, що максимальна ставка по депозитам в грн 9.75% річних
ай, справді, криві налаштування додатку. Комусь підійде ставка.
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Ромасик
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Додано: Сер 07 кві, 2021 13:39
С депозитами там всё очень хитро и нелогично. Надо щелкать всеми кнопками, а кроме этого проверять значение процента на разных периодах.
По евро стабильно держится 2% на год если откючить досрочное снятие и пополнение.
Одновременно в этим было 1,9% для депозитов без досрочного расторжениея и с пополнением сроком не более 6 месяцев (минимальный срок я не смотрел). Сейчас уже ставка меньше, и кажись теперь ещё и не более 5 месяцев.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 08 кві, 2021 02:00
Ромасик, представитель банка уже ответил по % ставке
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Triton
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Додано: Чет 08 кві, 2021 08:23
Triton написав:
Сегодня забрал карту, активация опять через пень колоду. Соединение терялось в отделении ТАСКОМА, мобильный интернет тяжко, но помог активации. Мог еще вчера забрать карту. Когда уехал с отделения, где-то минут через 15 прошло подтверждение документов. Но уже не было времени возвращаться. Сам конверт, наклейки, карта весьма позитивно выглядят. Надеюсь, что со временем будут добавлять плюшек в приложение и улучшать категории кешбэков для удовлетворения клиентов банка (пару гривен погонял в банке
) Ставки по депо конкурентные в целом по банковской системе, но в тоже время это достаточно мало в условиях политической и экономической неопределенности...
Вы хоть забрали. А у меня ни виртуалку сделать не вышло (приложение не делало селфи с документами), ни выбрав курьера так как никто не звонил/не доставлял (опять).
С определением, что банк не Изи соглашусь. Нужно иметь действительно большое желание и пару дней времени или хороший фарт, чтобы стать их клиентом.
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Menwyy
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Додано: Чет 08 кві, 2021 08:24
Нужно иметь хороший фарт чтобы не стать их клиентом и не моч сфотографировать документы.
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vitaliy_berdinskikh
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