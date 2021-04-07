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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 89909192

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
8%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
8%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
42%
5
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 11:54

  Ромасик написав:
  Triton написав:Ставки по депо конкурентные в целом по банковской системе, но в тоже время это достаточно мало в условиях политической и экономической неопределенности...

это 7,75% конкурентно или 4%? :lol:
ps: UIRD12M = 8.38%


вітаю, нагадуємо, що максимальна ставка по депозитам в грн 9.75% річних :wink:
izibank
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 12:46

  izibank написав:
  Ромасик написав:
  Triton написав:Ставки по депо конкурентные в целом по банковской системе, но в тоже время это достаточно мало в условиях политической и экономической неопределенности...

это 7,75% конкурентно или 4%? :lol:
ps: UIRD12M = 8.38%


вітаю, нагадуємо, що максимальна ставка по депозитам в грн 9.75% річних :wink:


Редкая ставка в эвро на 5 месяцев под 1,5%!
joik
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 13:13

  izibank написав:
  Ромасик написав:
  Triton написав:Ставки по депо конкурентные в целом по банковской системе, но в тоже время это достаточно мало в условиях политической и экономической неопределенности...

это 7,75% конкурентно или 4%? :lol:
ps: UIRD12M = 8.38%


вітаю, нагадуємо, що максимальна ставка по депозитам в грн 9.75% річних :wink:

ай, справді, криві налаштування додатку. Комусь підійде ставка.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 13:39

Re: izibank

С депозитами там всё очень хитро и нелогично. Надо щелкать всеми кнопками, а кроме этого проверять значение процента на разных периодах.

По евро стабильно держится 2% на год если откючить досрочное снятие и пополнение.
Одновременно в этим было 1,9% для депозитов без досрочного расторжениея и с пополнением сроком не более 6 месяцев (минимальный срок я не смотрел). Сейчас уже ставка меньше, и кажись теперь ещё и не более 5 месяцев.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 02:00

Re: izibank

Ромасик, представитель банка уже ответил по % ставке :).
Triton
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 08:23

Re: izibank

Triton написав:Сегодня забрал карту, активация опять через пень колоду. Соединение терялось в отделении ТАСКОМА, мобильный интернет тяжко, но помог активации. Мог еще вчера забрать карту. Когда уехал с отделения, где-то минут через 15 прошло подтверждение документов. Но уже не было времени возвращаться. Сам конверт, наклейки, карта весьма позитивно выглядят. Надеюсь, что со временем будут добавлять плюшек в приложение и улучшать категории кешбэков для удовлетворения клиентов банка (пару гривен погонял в банке :)) Ставки по депо конкурентные в целом по банковской системе, но в тоже время это достаточно мало в условиях политической и экономической неопределенности...
Вы хоть забрали. А у меня ни виртуалку сделать не вышло (приложение не делало селфи с документами), ни выбрав курьера так как никто не звонил/не доставлял (опять).

С определением, что банк не Изи соглашусь. Нужно иметь действительно большое желание и пару дней времени или хороший фарт, чтобы стать их клиентом.
Menwyy
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 08:24

Re: izibank

Нужно иметь хороший фарт чтобы не стать их клиентом и не моч сфотографировать документы.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:01

  vitaliy_berdinskikh написав:Нужно иметь хороший фарт чтобы не стать их клиентом и не моч сфотографировать документы.


В январе стал клиентом, процедуру начал с десяти утра, фотки, переписка с банком по мобыльному, а уже в двенадцать в отделении забрал конвер с кредиткой. В отделении ТАС, когда сказал, что за кредиктой ИЗИ, то отложили своего клиента, а занялись мной, но фотку тоже делали.
joik
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:10

  vitaliy_berdinskikh написав:Нужно иметь хороший фарт чтобы не стать их клиентом и не моч сфотографировать документы.



vitaliy_berdinskikh, :)
izibank
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  #<1 ... 89909192
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