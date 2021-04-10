RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
izibank

izibank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 90919293

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
8%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
8%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
42%
5
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 10:28

Re: izibank

novichok, я проверить не могу, приложение ругается об отсутствии интернета (хотя Wi-Fi и вот пишу с другого устройства, который подключён же к тому же Wi-Fi).

Предположу, что это последствия "покрашення" условий погашения, которые уже были применены. Скрин поддержке отправьте, пусть исправляют.

Если данную сумму не загасить, то карта выйдет из льготного периода. Возможно, при наличии скринов сделают сторнирование % за использование кредита — это, если Вам сие принесёт удовольствие :D

ps izibank, вы скатываетесь к Альфа-банку. Там тоже очень часто система "лежит", когда клиенту необходимо выполнить операцию. Не повысите надёжность, у вас деньги хранить не будут. IMHO.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3186
З нами з: 08.03.18
Подякував: 378 раз.
Подякували: 536 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 14:55

Один представитель поддержки говорит,что до 12 апреля нужно внести платеж,другой,что не надо 12-го,а всю сумму гасим до 30 числа...Видимо лучше заплатить 12-го.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2285
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 15:11

Re: izibank

novichok, все траты, которые были сделаны в феврале необходимо загасить до 12 апреля (ибо 10 выходной), траты марта — до 30 апреля включительно.

Напоминаю, что это крайние сроки проведения по счёту этих погашений.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3186
З нами з: 08.03.18
Подякував: 378 раз.
Подякували: 536 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 90919293
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (32013)
11.04.2021 16:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.