novichok, я проверить не могу, приложение ругается об отсутствии интернета (хотя Wi-Fi и вот пишу с другого устройства, который подключён же к тому же Wi-Fi).
Предположу, что это последствия "покрашення" условий погашения, которые уже были применены. Скрин поддержке отправьте, пусть исправляют.
Если данную сумму не загасить, то карта выйдет из льготного периода. Возможно, при наличии скринов сделают сторнирование % за использование кредита — это, если Вам сие принесёт удовольствие
ps izibank, вы скатываетесь к Альфа-банку. Там тоже очень часто система "лежит", когда клиенту необходимо выполнить операцию. Не повысите надёжность, у вас деньги хранить не будут. IMHO.