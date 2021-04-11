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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 90919293

Оцініть обслуговування в цьому Банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.2 5 12
1 - Дуже погано. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - Погано. Некомпетентно.
8%
1
3 - Задовільно. Хотілося б краще.
8%
1
4 - Нормально. Як і повинно бути.
42%
5
5 - Відмінно. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 10:28

Re: izibank

novichok, я проверить не могу, приложение ругается об отсутствии интернета (хотя Wi-Fi и вот пишу с другого устройства, который подключён же к тому же Wi-Fi).

Предположу, что это последствия "покрашення" условий погашения, которые уже были применены. Скрин поддержке отправьте, пусть исправляют.

Если данную сумму не загасить, то карта выйдет из льготного периода. Возможно, при наличии скринов сделают сторнирование % за использование кредита — это, если Вам сие принесёт удовольствие :D

ps izibank, вы скатываетесь к Альфа-банку. Там тоже очень часто система "лежит", когда клиенту необходимо выполнить операцию. Не повысите надёжность, у вас деньги хранить не будут. IMHO.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 14:55

Один представитель поддержки говорит,что до 12 апреля нужно внести платеж,другой,что не надо 12-го,а всю сумму гасим до 30 числа...Видимо лучше заплатить 12-го.
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 15:11

Re: izibank

novichok, все траты, которые были сделаны в феврале необходимо загасить до 12 апреля (ибо 10 выходной), траты марта — до 30 апреля включительно.

Напоминаю, что это крайние сроки проведения по счёту этих погашений.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 21:41

Re: izibank

  novichok написав:В приложении исчезла дата погашения 12 апреля,сумма прибавилась к оплате 30 числа.
Вот только сейчас зашёл.
Сумма к погашению 12 апреля исчезла. Вместо неё нарисовалась странная сумма для погашения к 11 мая, остатки (пару грн) я должен загасить к 30 апреля.

Систему реально так колбаснуло.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 13:10

Re: izibank

Мабуть було 100 раз, але раніше не цікавився, а по слову olx фіг що найдеш: кишмиш за покупку з olx доставкою буде за кредитні, чи навпаки коміс за переказ?
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 13:21

Re: izibank

chipmunk, нещодавно бачив допис у вітці Альфа-Банку, що prom-оплата йде, як торгова операція (не p2p-переказ). А ось щодо olx-доставки подібних гарних новин не бачив, раніше ця послуга шла як переказ коштів (неторгова операція).

Торгові операції без комісії за кредитні кошти.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 13:35

Re: izibank

  MASolomko написав:А ось щодо olx-доставки подібних гарних новин не бачив, раніше ця послуга шла як переказ коштів (неторгова операція).

Такі да, чесно попереджують що коміс як р2р...
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 14:09

  novichok написав:12 апреля пропускаем платеж? В приложении исчезла дата погашения 12 апреля,сумма прибавилась к оплате 30 числа.


вітання! до 12 квітня потрібно погасити суму заборгованості за користування кредитними коштами у лютому. якщо маєте додаткові запитання стосовно цього зверніться до нашої служби підтримки у Viber (https://chats.viber.com/izibank), Telegram (https://t.me/izibank_bot) або за номером 0800605005 (безкоштовно для дзвінків по Україні) та ми допоможемо у їх вирішенні.
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 14:23

  MASolomko написав:
  novichok написав:В приложении исчезла дата погашения 12 апреля,сумма прибавилась к оплате 30 числа.
Вот только сейчас зашёл.
Сумма к погашению 12 апреля исчезла. Вместо неё нарисовалась странная сумма для погашения к 11 мая, остатки (пару грн) я должен загасить к 30 апреля.

Систему реально так колбаснуло.


вітання! ситуацію вже виправлено та в мобільному додатку відображаються коректні суми та дати закінчення пільгового періоду
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