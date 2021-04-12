izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 кві, 2021 10:28
novichok, я проверить не могу, приложение ругается об отсутствии интернета (хотя Wi-Fi и вот пишу с другого устройства, который подключён же к тому же Wi-Fi).
Предположу, что это последствия "покрашення" условий погашения, которые уже были применены. Скрин поддержке отправьте, пусть исправляют.
Если данную сумму не загасить, то карта выйдет из льготного периода. Возможно, при наличии скринов сделают сторнирование % за использование кредита — это, если Вам сие принесёт удовольствие
ps izibank, вы скатываетесь к Альфа-банку. Там тоже очень часто система "лежит", когда клиенту необходимо выполнить операцию. Не повысите надёжность, у вас деньги хранить не будут. IMHO.
MASolomko
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Додано: Нед 11 кві, 2021 14:55
Один представитель поддержки говорит,что до 12 апреля нужно внести платеж,другой,что не надо 12-го,а всю сумму гасим до 30 числа...Видимо лучше заплатить 12-го.
novichok
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Додано: Нед 11 кві, 2021 15:11
novichok, все траты, которые были сделаны в феврале необходимо загасить до 12 апреля (ибо 10 выходной), траты марта — до 30 апреля включительно.
Напоминаю, что это крайние сроки проведения по счёту этих погашений.
MASolomko
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Додано: Нед 11 кві, 2021 21:41
novichok написав:
В приложении исчезла дата погашения 12 апреля,сумма прибавилась к оплате 30 числа.
Вот только сейчас зашёл.
Сумма к погашению 12 апреля исчезла. Вместо неё нарисовалась странная сумма для погашения к 11 мая, остатки (пару грн) я должен загасить к 30 апреля.
Систему реально так колбаснуло.
MASolomko
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Додано: Пон 12 кві, 2021 13:10
Мабуть було 100 раз, але раніше не цікавився, а по слову olx фіг що найдеш: кишмиш за покупку з olx доставкою буде за кредитні, чи навпаки коміс за переказ?
chipmunk
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Додано: Пон 12 кві, 2021 13:21
chipmunk, нещодавно бачив допис у вітці Альфа-Банку, що prom-оплата йде, як торгова операція (не p2p-переказ). А ось щодо olx-доставки подібних гарних новин не бачив, раніше ця послуга шла як переказ коштів (неторгова операція).
Торгові операції без комісії за кредитні кошти.
MASolomko
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Додано: Пон 12 кві, 2021 13:35
MASolomko написав:
А ось щодо olx-доставки подібних гарних новин не бачив, раніше ця послуга шла як переказ коштів (неторгова операція).
Такі да, чесно попереджують що коміс як р2р...
chipmunk
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Додано: Пон 12 кві, 2021 14:09
novichok написав:
12 апреля пропускаем платеж? В приложении исчезла дата погашения 12 апреля,сумма прибавилась к оплате 30 числа.
вітання! до 12 квітня потрібно погасити суму заборгованості за користування кредитними коштами у лютому. якщо маєте додаткові запитання стосовно цього зверніться до нашої служби підтримки у Viber (
https://chats.viber.com/izibank
), Telegram (
https://t.me/izibank_bot
) або за номером 0800605005 (безкоштовно для дзвінків по Україні) та ми допоможемо у їх вирішенні.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 14:23
MASolomko написав: novichok написав:
В приложении исчезла дата погашения 12 апреля,сумма прибавилась к оплате 30 числа.
Вот только сейчас зашёл.
Сумма к погашению 12 апреля исчезла. Вместо неё нарисовалась странная сумма для погашения к 11 мая, остатки (пару грн) я должен загасить к 30 апреля.
Систему реально так колбаснуло.
вітання! ситуацію вже виправлено та в мобільному додатку відображаються коректні суми та дати закінчення пільгового періоду
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Додано: Пон 12 кві, 2021 14:45
chipmunk написав:
Мабуть було 100 раз, але раніше не цікавився, а по слову olx фіг що найдеш: кишмиш за покупку з olx доставкою буде за кредитні, чи навпаки коміс за переказ?
зазвичай оплата цієї послуги відбувається як переказ з картки на картки, тому кешбек не передбачено. у випадку переказу за рахунок кредитних коштів буде комісія у розмірі 4%
izibank
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